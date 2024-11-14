Хамачи в соусе из фисташки, новый бар в стиле «золотых 70-х» и сьедобные свечи: ресторанный дайджест

AGA

Сразу 32 позиции меню обновились в панорамном проекте (а также «Лучшем новом ресторане» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024). Пробуем кухню от шеф-повара Павла Сухопарова, вдохновленную Италией и Средиземноморьем. В разделе крудо появились новые карпаччо: лосось с розовым перцем и цедрой лимона и креветки ама эби с лимоном, а среди закусок и салатов — нисуаз с тунцом yellowfin на двоих и кальмары на гриле с тосканским кейлом и жёлтыми томатами. Основные блюда пестрят дарами моря: разнообразие рыбы и морепродуктов включено даже в пиццу, а также в широкий выбор паст. Так, равиоли готовят с дикой рыбой, казаречче подают с сибасом и лимоном, палтус — с пак чой и нежным бульоном комбу, а филе дикого сибаса — в фирменном соусе гуацетто.

проспект Добролюбова, 16к2