Хамачи в соусе из фисташки, новый бар в стиле «золотых 70-х» и сьедобные свечи: ресторанный дайджест

Виноделы в Петербурге: Батист Дельмас из Франции и представитель винодельни Nittnaus из Австрии! На этой неделе нам предстоит несколько винных дегустаций (но каких!) с сетами от лучший шеф-поваров города, вечеринка на одном из самых крупных винных баров, а также фермерский ужин с ремесленником из мясного кооператива, японский рынок внутри ресторана и мастер-класс по созданию сьедобной свечки. Вот он, ресторанный дайджест:
Сразу 32 позиции меню обновились в панорамном проекте (а также «Лучшем новом ресторане» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024). Пробуем кухню от шеф-повара Павла Сухопарова, вдохновленную Италией и Средиземноморьем. В разделе крудо появились новые карпаччо: лосось с розовым перцем и цедрой лимона и креветки ама эби с лимоном, а среди закусок и салатов — нисуаз с тунцом yellowfin на двоих и кальмары на гриле с тосканским кейлом и жёлтыми томатами. Основные блюда пестрят дарами моря: разнообразие рыбы и морепродуктов включено даже в пиццу, а также в широкий выбор паст. Так, равиоли готовят с дикой рыбой, казаречче подают с сибасом и лимоном, палтус — с пак чой и нежным бульоном комбу, а филе дикого сибаса — в фирменном соусе гуацетто.
проспект Добролюбова, 16к2
Панцанелла с осьминогом, трио тартаров с черной икрой на одной тарелке, хамачи в соусе из зеленых перцев и фисташки, а еще мини-эклеры с анчоусами: редкое для Sea, Signora и масштабное обновление меню устроили шеф-повар Дмитрий Красавин и бренд-шеф Сергей Постников! Вот вам дополнительный must try среди новинок — максимально сливочные лингвини (и домашние) с баттаргой и сицилийской креветкой.
Большая Морская ул., 30
«Винный склад»
Поп-ап бар на всем складе пройдет в эту пятницу, 15 ноября. 20 этикеток по бокалам в бургундском стиле, 5 баров среди полок (возможно, будет самый большой винный бар в Петербурге!), танцы, DJ-сет и московский гест с MONOPLAY.
Инструментальная, 3В
Jerome
Встречаем звездного шефа Паскуале Паламаро из Италии (Indaco 1* MICHELIN). 15 ноября готовит флорентийские жареные шарики кокколи со слайсами кулателло, дзити с рагу по-генуэзски, угощает итальянскими сырами, а на сладкое — торт по рецепту семьи Паскуале.
Большая Морская ул., 25
«Принципы»
15 ноября в новом городском пространстве АТС открывается бар. В программе вечера welcome drinks и коктейли от основателя бара Кирилла Ульянова (бар «Консерватор»), брискет и пастрами с барбекю от Жана Рощина и танцы под громкую музыку: hip-hop и r’n’b-хиты девяностых и нулевых от диджея и выступление фронтмена группы «Кирпичи» Васи Васина.
ул. Некрасова, д. 3-5
avgvst coffee
Кофейня при ювелирном бренде avgvst отмечает 4 года. В честь этого 16 ноября будут раздавать подарки необычным образом — крутить «Колесо фортуны». Это шанс получить фирменную желтую чашку или воронку Hario для заваривания кофе дома. Наблюдать за вращением «колеса» предлагают с бокалом спешл коктейля на маракуйе или чёрного кофе со стола фильтр-шеринга.
ул. Рубинштейна, 16
«Парадный подъезд»
В субботу, 16 ноября, на Некрасова официально открывается бар с ностальгией по эпохе «Золотых 70-х». Обстановку профессорской квартиры времени экономического благополучия СССР, научного и культурного расцвета создают обои, наклеенные на газеты 70-х, чехословацкая люстра, посуда и коллекция пластинок «золотой эры джаза», которую слушать придется на фоно от бабушки начала 20-го века. Вечером планируют вино и танцы, а также коктейли, названные в честь выдающихся литераторов. «Эстер» — Оноре де Бальзак, «Патриция» — Эрих Мария Ремарк, «Дориан» — Оскар Уайльд, «Пустяк» — Айзек Азимов.
улица Некрасова, 48
Намазывать свечку на хлеб? Да! 17 и 29 ноября пройдет мастер-класс по созданию свечи из сливочного масла с ароматными специями. Мероприятие совмещают с дегустацией нескольких сортов красных вин с сомелье, фуршет с легкими закусками и тестингом гастрономической свечи с домашним хлебом.
Английский пр., 24
Lenina.20
18 ноября в баре устраивают вечер с наследственным виноделом Баптистом Дельмасом из домена Delmas, расположенного в предгорьях Пиренеев, в Лангедок-Руссильоне. Его семья — первопроходцы биодинамического виноделия в этом регионе! Баптист представит коллекцию игристых и тихих вин хозяйства, а к ним подадут устрицы «белый и чёрный жемчуг», креветки и гребешок, а также пате с ежевичным соусом и лосося в соусе берблан. Всего 10 билетов!
ул. Ленина, 20
«Сад»
Гастрономический ужин с Батистом Дельмасом подхватывают и в «Саду». Здесь к игристым и тихим винам подадут уже нашумевшие хиты Анны Рязанской: севиче из сибаса или кальмар лолиго с молодым горохом. Еще — лучшие блюда из осеннего обновления, мясной террин на старт, гребешок с шампиньонами и хурмой на закуску и потрошки с овсом на горячее.
Большая Зеленина ул., 23, корп. 2
Mr. Bo
Азиатские вкусы и австрийское вино. 19 ноября в ресторане пройдет ужин с представителем винодельни Nittnaus. Будут в основном молодые белые и красные вина, а также эксклюзивное розовое вино и в завершение — сладкое вино из редкого сорта Шойребе, кросс Рислинга и Сильванера. Шеф-повар Дмитрий Богачев гастрономически дополняет вечер сезонной хурмой с морским ежом, говядиной в соусе из чили, австрийским шницелем в азиатском стиле, а на десерт — кремом из маракуйи с копченым ананасом.
Манежный пер., 2
Self Edge Japanese
21 ноября за chef’s table встретятся шеф Денис Лим (IKURA) и бренд-шеф Дмитрий Тян (Self Edge). Все восемь подач от сашими до трюфельных крыльев умами и томленого ребра с тыквой будут готовить одну за другой, а по бокалам разливать специальные лоты саке. А в конце угостят фирменным десертом — моти с манго!
Радищева, 34
Мясной кооператив «Старая корова» 21 ноября устроит на задворках «Ленфильма» колоритный фермерский ужин из-под ножа настоящего ремесленника, основателя и совладельца Виктора Вовчика. Сыровяленные деликатесы, подкопченный ростбиф с аджикой, карпаччо с пьемонтским белым трюфелем и премиальные стейки от зрелой коровы подадут на очаровательное застолье.
Каменноостровский пр., 10
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