На Некрасова запустили новое общественное пространство АТС. Зачем идти?

Иван Смирнов

Инвестор и идеолог АТС:

«Квартал писателей (Некрасова, Белинского, Радищева и Жуковского) уже давно стал новой точкой притяжения для гастроконцепций. Пересечение туристических маршрутов, близость целого ряда театров и Московского вокзала как основного транспортного хаба города — эти факторы стали решающими при покупке объекта.

Основной сложностью при подготовке проекта стал кадровый голод. Он ощущался как в подборе команды, так и в выборе резидентов, а также профессиональных подрядчиков в строительной сфере. Серьезной проблемой был и выбор концепции развития всей площадки — ограничится коворкингом "Практик" и несколько дополнительными пространствами вроде гастро-, фитнес- и концертных площадок, либо сформировать полноценный кластер с более десяти самых разнообразных и независимых пространств: от гастроконцепций до театрального коворкинга. Открытость, интерес к коллаборациям, желание творить и созидать — эти качества необходимы для реализации проекта.

Больший фокус в концепции мы сделали на искусство: среди резидентов — театральные и танцевальные студии, обучающие музыкальные курсы. В АТС можно познакомиться с работами современных художников, гастроконцепциями, прокачать физическую форму, посетить театральную постановку или выставку. В ближайшие 4-6 месяцев запустим основные зоны. К следующему лету пространство заработает полностью».