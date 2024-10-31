На Некрасова запустили новое общественное пространство АТС. Зачем идти?

Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда на Некрасова переживает реинкарнацию. Теперь это новый четырехэтажный кластер «АТС» с коворкингом и гастрокластером, а инвестор и идеолог Иван Смирнов обещает больший фокус на искусство: от театра и современного танца до музыкальных курсов и выставок современных художников. Собака.ru рассказывает, чем заняться в новом пространстве на одной из главных барных улиц Петербурга.
О пространстве
Здание Некрасовского телефонного узла построено в 1930-х на Некрасова,3-5. Изначально автором считался Александр Никольский, известный проектами стадиона имени С.М. Кирова, Круглой бани в Лесном и бань «Гигант». По другой версии, дом возвели по проекту архитектора Георгия Гурьева-Гуревича, автора Петроградской АТС. Считается, что экспериментальный проект Никольского, разработанный в 1926 году, выполнен не был, так как, помимо АТС, изначально здесь хотели разместить почтово-телеграфное отделение и часть технических установок станций.
С девяностых здание было на балансе ОАО «Петербургская телефонная сеть». В двухтысячные здесь находился офис Футбольного клуба «Зенит». С 2019 года в части здания начал работать стриптиз-клуб. В 2021 году объект у «Ростелекома» приобрела компания «Отели Северной Пальмиры» во главе с Иваном Смирновым.
Инвестор и идеолог АТС:
«Квартал писателей (Некрасова, Белинского, Радищева и Жуковского) уже давно стал новой точкой притяжения для гастроконцепций. Пересечение туристических маршрутов, близость целого ряда театров и Московского вокзала как основного транспортного хаба города — эти факторы стали решающими при покупке объекта.
Основной сложностью при подготовке проекта стал кадровый голод. Он ощущался как в подборе команды, так и в выборе резидентов, а также профессиональных подрядчиков в строительной сфере. Серьезной проблемой был и выбор концепции развития всей площадки — ограничится коворкингом "Практик" и несколько дополнительными пространствами вроде гастро-, фитнес- и концертных площадок, либо сформировать полноценный кластер с более десяти самых разнообразных и независимых пространств: от гастроконцепций до театрального коворкинга. Открытость, интерес к коллаборациям, желание творить и созидать — эти качества необходимы для реализации проекта.
Больший фокус в концепции мы сделали на искусство: среди резидентов — театральные и танцевальные студии, обучающие музыкальные курсы. В АТС можно познакомиться с работами современных художников, гастроконцепциями, прокачать физическую форму, посетить театральную постановку или выставку. В ближайшие 4-6 месяцев запустим основные зоны. К следующему лету пространство заработает полностью».
Концепция
Первый этаж отдали под гастрономию, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лекторий и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. Также на территории предусмотрели крытую террасу и трехуровневый контейнерный городок, будет своего родам трамплином для новых небольших проектов вроде шоурума винтажной одежды или секретных баров. Концепцию пространства разработала команда коммуникационного агентства MYGRIBS (в портфолио — «Фабрика», Sokolov).
«В новой культурной точке притяжения все построено вокруг и для резидентов: максимальная свобода творчества, как коллаборации между собой, так и внешними сообществами вроде VK и Яндекса. Каждый постоянно находится в поиске нового для улучшения качества жизни петербуржцев. Премиальный коворкинг с бизнес-инкубатором, гастроконцепции, академия искусств, спортивные студии, салоны красоты и здоровья — все в рамках единого пространства 24/7», — рассказывает Иван Смирнов.
Руководитель дизайн студии «Среда», автор дизайна АТС:
«Основной посыл проекта — создание уникального пространства, где будет комфортно провести целый день, не выходя за пределы площадки: работать, встречаться с друзьями, отдыхать, шопиться, заниматься физическим и духовным развитием.
Кластер получил прописку в конструктивистском здании. Мы хотели сохранить аутентичность пространства, гармонично вписать в него новые смыслы и дополнить современным искусством. Из интересного — сохранилась главная лестница здания, напоминающая ту, что в доме Кандинского/ Клее в Дессау. Мы ее восстановили и вписали в новый формат. Высота потолков позволила поиграть с уровнями функциональных зон. В брандмауэре организовали самую узкую галерею искусств. Если внимательно смотреть под ноги, в коридорах и на лестницах можно увидеть в полу оттиск "АТС" со времен постройки здания.
При разработке дизайна кластера мы вдохновлялись школой Баухаус и советским конструктивизмом. Например, за прообраз металлической конструкции в гастрозоне на потолке я взяла форму башни Татлина. В планировке мы отказались от типичного планирования. Корнеры расположены ступенчатой формой. А зона посадки — в виде колец в несколько уровней. Круг как символ единства. Сохранили оригинальные элементы и конструктив: высоты потолков, металлические арочные опоры, несущие колонны, отделку стен».
Что делать в АТС
Гастрозона и барный кластер
В большей степени уже запущен первый этаж — работают бары «Принципы», P’tit Debauche, Merula, Nikkei, а также корнеры Made in Vietnam, «Nigiri by Тихий», Yuva, Espresso Tonic. Список скоро пополнят реинкарнация культового индийского ресторана Apteka, Kroo Cafe, Charlie и другие.
Деловая зона
Коворкинг «Практик» расположен в соседнем здании на улице Чехова, 18. На площади 2672 квадратных метра расположились 609 рабочих мест в формате smart-офисов и open space. Доступны 8 переговорных комнат, 4 кухни с кофе–спотами, лаунж и фитнес-зоны.
Выставочные пространства
Часть площадей в пространстве АТС отдали современным художникам под выставки. Среди резидентов — Стас Багс и Alex Ko.
Фитнес и красота
Третий этаж пространства займет фитнес-клуб New Fit, а также салон красоты и танцевальные классы.
Творчество и досуг
Уже работает театральный коворкинг, где любой артист, труппа или выпускники театральных вузов могут арендовать сцену и выступить. До конца года запустят творческий коворкинг «Академия Искусств» с классами вокала, диджеинга, блогинга, подкастинга, а также балетную студию. Есть настольный теннис и аэрохоккей. Обещают открыть кинотеатр, костровые и смотровую площадку на крыше.
Основатель первой антигалереи DEBOSH, куратор АТС:
«В АТС представлен первый в Петербурге театральный коворкинг, где выпускники театральных академий, сформировавшиеся коллективы или артист могут арендовать сцену. Постоянных резидентов не будет, программа регулярно меняется: в неделю планируем 15-20 спектаклей. У нас выступят Юрий Гальцев с Театром эстрады. Скорее всего, к нам присоединиться Джулиано ди Капуа. До конца года проведем пять-шесть выставок, в том числе откроем экспозицию художника Евгения Крылова. Вместе с психиатрической больницей Святого Николая Чудотворца готовим в ноябре семинар-коллаборацию, где более 500 психоаналитиков будут давать свою оценку искусству. Приходите!».
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