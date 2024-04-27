Осьми-дог и краб-ролл с целой фалангой: что где есть в Москве на майских праздниках

Пиво и море! Этот союз на небесах заключили ресторанные группы двух столиц — Folk Team из Москвы и Dreamteam из Петербурга. Первые отвечают за рыбную гастрономию брассерии (абсолютно без мяса!), вторые — за танковое пиво в полутонной цистерне и авторские сорта в ледяных кегах.

Кухню возглавил Иван Марков, который в свои 25 успел стать трехкратным призером World Skills, шефом чешских ресторанов Danu Restaurants & Wine Cellar и Rakin. В Anchovy’s Club готовит мортаделлу из осьминога, рак-роллы и осьми-доги, чебуреки с крабом и креветками, цезарь с сардинами и безупречный веллингтон с лососем.

Колокольников пер., 3/2