Осьми-дог и краб-ролл с целой фалангой: что где есть в Москве на майских праздниках

На случай, если ваши майские праздники проложены через столицу, составили список гастрономических маст-хэвов. Мортаделла из осьминога, рак- или краб-ролл с целой фалангой и коктейль в ракушке.
Новые рестораны
Anchovy’s Club
Пиво и море! Этот союз на небесах заключили ресторанные группы двух столиц — Folk Team из Москвы и Dreamteam из Петербурга. Первые отвечают за рыбную гастрономию брассерии (абсолютно без мяса!), вторые — за танковое пиво в полутонной цистерне и авторские сорта в ледяных кегах.
Кухню возглавил Иван Марков, который в свои 25 успел стать трехкратным призером World Skills, шефом чешских ресторанов Danu Restaurants & Wine Cellar и Rakin. В Anchovy’s Club готовит мортаделлу из осьминога, рак-роллы и осьми-доги, чебуреки с крабом и креветками, цезарь с сардинами и безупречный веллингтон с лососем.
Колокольников пер., 3/2
«Воробушек»
Пить вино в бывшем кабинете директора отеля, да еще и на Патриках! Каково? В лобби Marco Polo by Moss залетел «Воробушек» — крохотный музыкальный винный бар от Георгия Топуридзе и Дениса Курченко (Geju). Главная по бутылкам и бокалам здесь сомелье Лиза Грачева, собрала все, что мы любим. Натуралка, дичь, квас и редкая классика, но выборка достаточно лаконична.
Спиридоньевский пер., 9
Louis The Claw
Еще одно свежее открытие Патриарших прудов! Петербургская команда Dreamteam и руки гастропродюсера Артема Балаева тоже дотянулись до ультрамодного отеля Marco Polo и сделали новоорлеанский поп-ап, который будет работать всего год.
Louis The Claw кормит джамбалайей — рисовым рагу с овощами, креветками, пармезаном и пряным омлетом сверху, еще краб-роллом с целой фалангой, а поит коктейльной классикой Нового Орлеана от шеф-бармена (и номинанта «Что где есть в Петербурге» — 2022) Александра Набокова. Развлекательная программа тоже насыщенная: стендап, джаз, каверы и даже оркестр.
Спиридоньевский пер., 9
Miss You
Новый проект ресторатора Аркадия Новикова (удостоенного двух звезд Michelin за файн-дайнинг Artest) на Петровке может стать прекрасным сеттингом как к неторопливому завтраку, например, шакшукой и соблазнительной выпечкой, так и к романтическому ужину морепродуктами из хоспера и десертами, словно из парижских буланжери.
Кухню ставил Евгений Хахалев (проекты Ginza Project и Maison Dellos, Delicatessen) – внимательный шеф и поклонник zero waste. Пробуйте тартар из говядины с айоли, дикий средиземноморский сибас, целиком запеченный на гриле, и корейку карачаевского ягненка.
Петровка, 12
«Афина»
Телепорт в Грецию нам устроило трио AVA Team — Антон Пинский, Виталий Истомин и Артем Лосев. Встречает хостес, одетая практически в греческий хитон, и провожает за стол скорее не зала, а гостиной средиземноморской виллы.
Шеф Раманос Илиани, грек по материнской линии, в меню определил долму, мусаку, йогуртовые лепешки и разномастные морепродукты. Обязательными позициями к заказу у фуди стали чизкейк в виде разобранного греческого салата и фирменный коктейль-пена «Афина» из бокала-ракушки на ножке от разбитого бокала. Эффектно!
Большая Бронная, 2/6
Saray
Ресторан, в прямом смысле построенный командой Lucky Group вокруг открытого огня. Овощи, мясо и морских гадов готовят на углях, в печи или тандыре по всем канонам средиземноморской и кавказской кухонь. Пробовать пикантный тартар, хачапури с трюфелем и сарму с курицей и курдюком в свекольных листьях, запивая бульоном из того же горшочка, где готовилась эта интерпретация долмы.
В интерьере от сверхвостребованного (и не зря!) дизайнера Натальи Белоноговой много деревянных деталей, фальконье, колонны, сплетенные вручную светильники из лозы.
Гранатный пер, 19
Historia
Пещера, созданная ресторатором Уиллиамом Ламберти — большим поклонником антропологии, истории и винтажа! Historia – место про детали. Любуемся льняными салфетками, бокалами-кубками и антикварной сервировкой с ее ажурными столетними вилочками, поданными для устриц.
Один из важнейших и почти сакральный раздел меню – хлеб. Тут пекут питу, актуальную и на Средиземноморье и в странах Ближнего Востока, европейский тартин и армянский лаваш, итальянские гриссини и молочную булочку, родом из детства. Не стоит лишать внимания и чеченские лепешки чепалг (они же хычины в Кабардино-Балкарии и чуду в Дагестане). В качестве основного блюда выбирайте перепелку, фаршированную чечевицей, кроличьи почки с куриной печенью и запеченного в тесте цыпленка.
Большая Никитская, 58
Oltremare
Самое обсуждаемое и дорогое ресторанное открытие Москвы. Двухэтажный проект классической итальянской кухни с видом на Саввинскую набережную. Бренд-шефом назначен итальянец Эмануэле Поллин (OVO by Carlo Cracco и «Вадваре»), а в его меню — красивые, изящные, но не вычурные блюда.
Возможно, стоимости базового качо-э-пепе добавляют картины российских художников галереи современного искусства «сцена / szena» или темное дерево винной комнаты, расписанный вручную журнальный столик или потолок из шпона американского ореха. Однако ради этих мидий с кремом из пряных томатов и чесночным хлебом мы готовы на все!
Саввинская набережная, 13
Old but gold
Big Wine Freaks
Шампань-бар от хороших знакомых всех уважающих вино петербуржцев — Владимира Басова и Артема Цхакая. Столичная версия Big Wine Freaks с такой же по объемам и качественной выборке биодинамики и органики, как и в наших широтах.
Меню закусок, основных и спешл-блюд живет свою лучшую жизнь и имеет дело как с устрицами и черной икрой, так и с мясными пирожками в пару к Шампани. В сезон ставят арбуз, корюшку, зеленый горошек, инжир и лесные грибы, но и про редкую рыбу не забывают — только посмотрите на этого красавчика-кинмедая на фото.
Большая Никитская ул., 62/3
«Муся и второе»
Владельцы Big Wine Freaks Владимир Басов и Артем Цхакая пошли дальше и теперь отвечают еще и за грамотную кулинарию. В их лавке найдется все: колбасы, сосиски, вырезки, голени и даже туши. Супы в банках можно взять с собой, а вот эти безупречные паштеты, террины и риеты попросить не запаковывать и накрыть прямо здесь.
Никитский бульвар, 25
Sangre Fresca
Первый московский проект El Copitas на Патриарших, родившийся в результате сотрудничества с шефом и ресторатором Гленном Баллисом. Правят бал здесь еда с мексиканскими акцентами, мескаль (больше 20 видов!) и сангрита.
На старт — тако с уткой и халапеньо или кесадилья с трюфельной рикоттой. Обязательно попробуйте гуакамоле, который входит в состав не одного блюда. В качестве полноценной закуски с тостадос, одного из ингредиентов краб-буррито или тако с цыпленком и сальсой из ананаса.
Ермолаевский пер., 10/7
Saviv
Московский филиал любимого петербургского бистро Saviv Антонио Фреза на площади Петровских ворот, а именно на первом этаже здания двухэтажной гостиницы, построенной в начале XIX века по проекту архитектора Стасова — тоже из Петербурга.
Меню прилично разнится: столичный проект больше про Средиземноморье. В зале работает большой гриль, где и готовят большинство блюд на открытом огне. Есть сытные завтраки (бейгл с яичным салатом и лососем или драник с дзадзики), шашлыки, паста и морепродукты.
Петровка ул., 30 /7
Где остановиться?
Marco Polo
Marco Polo — отель, который не раз упоминался в этом материалы про любопытнейшие рестораны прямо сейчас, стал точкой сбора всех самых прогрессивных и талантливых неспроста. Этот апсайкл-проект реанимировал воспоминания не только об отеле, работавшем здесь в девяностых и нулевых, но и истории здания.
Шотландский архитектор Вильям Валькотт, построивший несколько особняков, лютеранскую церковь, знаменитый отель «Метрополь», в 1904-м году приступил к «Дому святого Андрея» в Спиридоньевском переулке. На фасаде — четыре британских герба. После 1917 года в здании обосновалось общежитие для преподавателей Московского университета, а затем — гостиница для партиинои элиты «Октябрь» (где останавливался Фидель Кастро). В новой истории тут появилась «Марко Поло Пресня».
В общественных зонах и номерах Marco Polo остались предметы интерьера и декора: обнаруженные портреты Джейн Макгилл определили в лобби, а антикварную мебель и светильники распределили по всему отелю. Что-то обтянули белой тканью (стены в холле, лампы в атриуме ресторана). Шторы с узорами перешили в ширмы, халаты-кимоно, а кровати, шкафы и тумбочки со встроенным радио 1970-х — остались. А еще некоторые номера отдали переделывать артистам и художникам, которые теперь приезжают на вечерний джазовый джем в Louis the Claw, а потом афтепати в «Воробушек».
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