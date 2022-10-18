11 лучших бартендеров Петербурга

Бармены-энциклопедисты, коктейльные вундеркинды и настоящие специалисты по дольче вите. Встречайте номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 (и голосуйте — сегодня, 18 октября, последний день!).
Антон Широбоков
Команда Perfect Bars Team («Полторы комнаты», Oy! и др.) амбассадором своего проекта Artender, площадки для развития бартендеров с челленджами (и призами!) на каждый день, отрядила именно Антона. Коктейльный вундеркинд просветительствует от Твери до Красноярска и судит конкурсные «Гарибальди» и украшения-гарниши для бокалов.
Perfect Bars Team
Юрий Бадак
Объемный опыт — целых пять лет в эталонном Bolshoybar, прокачка на профильных конкурсах, где бартендер неизменно выходил в финал — Юрий инвестировал в два крупных собственных проекта: серьезный бар «Компромисс» и трендовое кафе «Перемена», где утром Бадак варит кофе, а вечером смешивает коктейли.
«Компромисс», «Перемена»
Ильгар Вахабов
Шеф-бармен ресторана Ognivo бар в нем сделал важной коктейльной точкой города: смешивает там V.S.O.P. негрони, «Белого русского» с ванильной молекулярной пеной и целое меню джин-тоников. Авторские миксы Ильгара теперь и в фудмолле Balagan — для корнера Balagur он придумал коктейли со вкусами груши и попкорна, кинзы и кокоса.
Ognivo
Багратион Гагуа
Трансфер года! Талант из Краснодара признание в Петербурге заработал в светском Salone, откуда его выписали в шеф-бармены всей Antonio Fresa Group. В Sea, Signora у него винтажная тележка с дижестивами и коктейли с розой и амаро из артишоков, в Saviv — с кордиалом из заатара, в Marso Polo — с бергамотовым ликером.
Antonio Fresa Group
Тарас Завальнюк
Благодаря шеф-бармену Завальнюку лобби-бар Xander в отеле Four Seasons — мекка для коктейльных энтузиастов. Тут тебе и остроумные миксы, посвященные временам года — скажем, Ostorozhno Sosuli с ромом, белым шоколадом и мятой, и твисты на классику во главе с легендарным негрони, куда идут по 5 разных видов джина, биттеров и 6 вермутов.
Xander
Даниил Золотухин
Как управлять одним из лучших баров мира? Взять в руки шейкер в 13, в 16 встать за барную стойку в родном Севастополе, в 21 прийти стажером в петербургский El Copitas. Дорасти в нем до управляющего и отпраздновать 8 место в рейтинге The World's 50 Best Bars. Хотите, чтоб El Copitas напоил ПМЭФ или 250 гостей в Ереване — Даня организует!
El Copitas Bar
Роман Качанов и Игорь Антропов
Хотя в ресторане Ante меню самого Дмитрия Блинова (Duo Band), коктейльная карта тоже тянет на флэш-рояль, особенно El Casino в бокалах-птицах и Baccara в стеклянных медузах. Это заслуга тех, кто «раздает» за стойкой: шеф-бармена Романа Качанова («48 стульев», «Грани») и бар-менеджера Игоря Антропова (W, Percorso).
Ante seafood&bar
Павел Клат
Судя по фото гостей ресторанов Mercado del Sol и Mio, «Россини» в гигантских флютэ и нарядный бэзил смэш — главные хиты всего меню. И все потому, что шеф-бармен Клат — спец по коктейльной дольче вите: самородок из Омска, пройдя через петербургский Daiquiri, отвечал за барный люкс в «Мансарде», «Блоке» и «Департаменте 57».
Mercado del Sol, Mio
Александр Набоков
С большим отрывом, когда речь заходит о тех, кто в Петербурге проявил себя в барной индустрии в 2022 году, чаще всего говорят о шеф-бармене японского ресторана Self Edge Japanese. Там он собрал редчайшую для России карту премиальных саке (есть из кедровых бочек, игристые, с соком умэ) и сочиняет на них утонченные сгроппино и гимлеты.
Self Edge Japanese
Лионел Рабеаривелу
Коктейльмейстер Imbibe не только спроектировал новый португальский бар Faro с портвейнами, мадерой, хересом и миксами с них. Также Лео — один из архитекторов профессионального комьюнити: с командой они запустили инициативу Crewжок по поддержанию здоровья в барном сообществе и образовательный проект Learn.Try.Imbibe.
Faro
Виталий Северинов
Бармен-энциклопедист знает, кажется, ответы на все вопросы. В подшефном ему французском баре Santé он посвящает коктейли Нормандии и Провансу, служит патроном в Tagliatella, консультирует рестораны Merula Terra, Schengen и отель Emerald, а еще вывел свой блог 101 Project о барном бюджетировании в офлайн и гастролирует с лекциями.
Santé
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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