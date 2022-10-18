11 лучших бартендеров Петербурга

Александр Набоков

С большим отрывом, когда речь заходит о тех, кто в Петербурге проявил себя в барной индустрии в 2022 году, чаще всего говорят о шеф-бармене японского ресторана Self Edge Japanese. Там он собрал редчайшую для России карту премиальных саке (есть из кедровых бочек, игристые, с соком умэ) и сочиняет на них утонченные сгроппино и гимлеты.

Self Edge Japanese