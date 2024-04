11 новых завтраков в ресторанах Петербурга: каша из дзавара и курицы, стакан супа и рюмка водки

Eggsellent

В новом полноформатном кафе (раньше были представлены только корнером на Василеостровском рынке) завтраки идут весь день. В меню — полнейшее торжество хлеба и яиц. Есть раздел с проверенными хитами The best of Eggsellent. Там ищите трюфельно-апельсиновый бенедикт на поджаренной бриоши со слабосоленым лососем, драники с крабом или супер-люкс бутерброд на тартине с гуакамоле и пико-де-гайо. Есть сытный большой английский завтрак с глазуньей, колбаской на гриле, бобами, томатным джемом, беконом и жареными шампиньонами. А блюдо под названием «деревенский кайф» представляет собой пару картофельных вафель с соусом блю-чиз и глазуньей со свежим укропом.

Набережная Мойки, 102