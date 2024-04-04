11 новых завтраков в ресторанах Петербурга: каша из дзавара и курицы, стакан супа и рюмка водки

«Айо»

Наш Дягилев от гастроиндустрии ресторатор Эдуард Мурадян открыл кафе армянской кухни в двух шагах от Русского музея и сразу здесь запустил аутентичные завтраки, которые больше нигде не попробовать. Чтобы разобраться, что к чему, тут даже придумали словарик блюд. Ариса — каша из крупы дзавар и курицы. Мацун — армянский йогурт из ферментированного молока — с вареньем из лепестков роз. Матнакаш — распространенный в Армении вид хлеба — с баклажановой икрой (лайфхак: есть нужно, сложив лепешку несколько раз). Шушан — дикорастущее травянистое пряное растение — с яйцом. Или же Татар-бораки — домашняя паста обжаривается на сливочном масле с мацуном.

Инженерная, 6