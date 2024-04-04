11 новых завтраков в ресторанах Петербурга: каша из дзавара и курицы, стакан супа и рюмка водки

«Айо»
Наш Дягилев от гастроиндустрии ресторатор Эдуард Мурадян открыл кафе армянской кухни в двух шагах от Русского музея и сразу здесь запустил аутентичные завтраки, которые больше нигде не попробовать. Чтобы разобраться, что к чему, тут даже придумали словарик блюд. Ариса — каша из крупы дзавар и курицы. Мацун — армянский йогурт из ферментированного молока — с вареньем из лепестков роз. Матнакаш — распространенный в Армении вид хлеба — с баклажановой икрой (лайфхак: есть нужно, сложив лепешку несколько раз). Шушан — дикорастущее травянистое пряное растение — с яйцом. Или же Татар-бораки — домашняя паста обжаривается на сливочном масле с мацуном.
Инженерная, 6
Tel Aviv by Saviv
Идеальный день точно обеспечит шакшука с утра. В ресторане Антонио Фреза на Новой Голландии готовят традиционную, с осьминогом или зеленую шакшуку со страчателлой. Есть еще хала с глазуньей, авокадо и молодым сыром, Крок-Мадам на пите и дзадзики с печеным авокадо.
наб. Адмиралтейского канала, 2и
Bist
Отыгрывают тренд с итальянской экспрессией: классическая живопись — большой бутерброд с красной икрой, скрембл с колбасками братвурст и только что испеченные круассаны. Настроение «как в кино» обеспечивают зеленая греча с муссом из пармезана, финансье и бокал игристого. В ритмах итальянской эстрады выступают большой мясной итальянский завтрак, тосканская лепешка скьяччата с брискетом или лососем и нежнейшие канеле. Завтраки действуют ежедневно: в будние дни — с 9:00 до 13:00, в выходные — с 10:00 до 15:00.
Большой пр-т В.О. 18 А, «Андреевский двор»
Giro
Средиземноморский ресторан к завтракам подходит с южной основательностью. В утреннем меню собрали и сытную классику (омлет со сливочным сыром шпинатом и семгой must eat!), и правильный ЗОЖ вроде творога с чиа-йогуртом и ягодами или зеленой гречки с пармезаном, авокадо и пашот.
Басков пер. 2
Eggsellent
В новом полноформатном кафе (раньше были представлены только корнером на Василеостровском рынке) завтраки идут весь день. В меню — полнейшее торжество хлеба и яиц. Есть раздел с проверенными хитами The best of Eggsellent. Там ищите трюфельно-апельсиновый бенедикт на поджаренной бриоши со слабосоленым лососем, драники с крабом или супер-люкс бутерброд на тартине с гуакамоле и пико-де-гайо. Есть сытный большой английский завтрак с глазуньей, колбаской на гриле, бобами, томатным джемом, беконом и жареными шампиньонами. А блюдо под названием «деревенский кайф» представляет собой пару картофельных вафель с соусом блю-чиз и глазуньей со свежим укропом.
Набережная Мойки, 102
Backyard
Красивый и функциональный фуд-холл на первом этаже апарт-отеля неподалеку от площади Александра Невского располагает завтраками нескольких резидентов. Например, кофейни Bolshecoffee, корнер Yes, Honey! c авокадо-тостами, драниками, блинами и омлетами и пекарня Kuta от сети Chang, где дают бутер с красной икрой и взбитым маслом.
Херсонская, 43/12
Renard
Кондитер Марина Шумская (выпускница Высшей национальной кондитерской школы во Франции и финалист премии «Что Где Есть в Петербурге» открыла второе кафе Renard с французскими завтраками. За меню отвечает новый шеф-повар — Мария Захарченко (работала в «Астории» и Bona Capona). Тут 8 видов домашнего хлеба, в том числе розовый свекольный (!) тартин, а также десятки корпусных десертов и исключительных булочек шу.
Аптекарский пр., 18
Keny
Гастрономическая урбанистика привела нас на Черную речку — посмотрите какая красивая кофейня Keny здесь открылась. Подают спешелти кофе, какао от Amazing Cacao, булки от «Футуры» и завтраки: френч-тост с маскарпоне и черной смородиной, драники с лососем, гриль-чизы и супы — морковно-кокосовый или кукурузный с пармезаном. Заведение пет-френдли!
набережная Черной речки, 5
«Парадная»
В новой точке построили цех и сделали акцент на булки (с выпечкой помогала Екатерина Туркова, экс Cococo bistro, Ivory Garden). По выходным дают бранчи, меню которых регулярно меняется. Можно попасть на скрэмбл с горошком и прошутто, сборную тарелку (как на фото!) и рийет с форелью и виноградом.
Казанская, 20
Taste
В новом ресторане бизнесмена Алексея Феликсова на Крестовском острове завтракам посвящено большое внимание! Здесь и сосиски из кролика, и каши (киноа с миндалем или пшеничная с крабом!), и блины, в том числе с томленой говяжьей щекой, яйца к которым конструктором можно добавить трюфель и страчателлу, томатную сальсу и тамбовский окорок. К бриоши можно заказать икру или лосось слабой соли, к тартину — докторскую колбасу и пашот.
Вязовая, 8
«Вчера и навсегда»
Кому похмельный завтрак? Стакан супа и рюмку водки в кабаке можно заказать по субботам и воскресеньям с 14:00.
Казанская, 11
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