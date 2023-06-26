Лучшие завтраки: где есть лавандовое ризотто, чирбули и бурекас

Cake & Breakfast

У классной сети Cake&Breakfast несколько кафе в Петербурге, но особенно горожане любят то, что у Спасо-Преображенского собора: присядьте за высокие столики вдоль окон и наслаждайтесь канонами русского ампира. Весь день подают простые домашние завтраки от круассана со скрэмблом до яблочных оладий: выбор на любой вкус и цвет. И с малышами приходите, для них есть детский уголок.

Манежный пер., 1/4