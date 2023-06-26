Лучшие завтраки: где есть лавандовое ризотто, чирбули и бурекас

Крокембуш, лавандовое ризотто, чирбули и бурекас — кажется, нет еды, которую в Петербурге не поднесут на завтрак: вот список мест для идеального утра от автора телеграм-канала «А что делать (?)» Аси Элькиной.
Frantsuza Bistrot
Мой однозначный фаворит среди завтраков! Когда опостылели однообразные авокадо-тосты и бенедикты, иду к Ивану Фролухину на скрэмбл с пармой и грюйером, омлет с бри, киш с беконом и горгонзолой и френч-тост с миндальным мороженым. И на фирменные утренние тарты с сезонными ягодами от клубники до черники — они встречают тебя прямо со входа.
Наб. Адмирала Лазарева, 22
Cake & Breakfast
У классной сети Cake&Breakfast несколько кафе в Петербурге, но особенно горожане любят то, что у Спасо-Преображенского собора: присядьте за высокие столики вдоль окон и наслаждайтесь канонами русского ампира. Весь день подают простые домашние завтраки от круассана со скрэмблом до яблочных оладий: выбор на любой вкус и цвет. И с малышами приходите, для них есть детский уголок.
Манежный пер., 1/4
La Biga
Напротив универмага Au Pont Rouge, глядя в панорамные окна на Красный мост, нарядно завтракаем у шеф-повара Антона Исакова. Для небанального старта дня закажите ньокки из батата и банана с рикоттой или сладкое ризотто с лавандой и белым шоколадом. А если вы больше по классике, то — эталонные бенедикт с форелью или круассан с прошутто котто.
Гороховая ул., 16/71
Match
Петроградская сторона, классный дизайн, сложносочиненные завтраки до 17:00, дог-френдли — одним словом, полный мэтч! Распробуйте овсянку с гранолой и зеленой матчей и крок-месье с окороком и трюфельным айоли. А если придете с питомцем, ему заведут карточку и на четвертое посещение угостят собачьим пивом, хозяину — бокал игристого.
Пионерская ул., 3/15
Kuznyahouse
На Новой Голландии пред- лагаю два сценария. На террасе «Кузни» устроить «Клуб “Завтрак”» — так в меню называется комбо из авокадо, яйца, хлеба и топингов. Плюс бокал «пузырей», беллини или мимоза. Или идем за улиткой с финиковым кремом, канле и кофе в Paradiso Cafe и расстилаем плед на траве с видом на Гаванец — пруд с надувными фламинго.
Наб. Адмиралтейского кан., 2
Выбор редакции: «Цех 85»
Бизнесмена Алексея Феликсова впору записывать в филантропы: возведя ювелирную империю «585*Золотой», он по-толстовски ушел в народ — построил городскую сеть демократичных пекарен (более 100 точек!) «Цех 85», где мы регулярно перехватываем с утра сырники со сметанно-клубничным соусом, вензель с корицей и миндальный круассан.
tseh85.ru
Vakh
Грузинские интерпретации привычных блюд на завтрак. Омлет готовят с сыром надуги, бенедикт делают по-аджарски, в виде небольшого хачапури. Сырники тоже не из простых: их подают с гранатовым соусом и ванильным мацони. С похмелья беспроигрышный вариант: чирбули — яичница в лодочке с томатами и паприкой, или шакшука.
Большая Зеленина ул., 34
Aster
Кажется, булочки в Aster нужно бронировать заранее, как столы, а то и давать в аренду для фото: краффины и даниши разлетаются за секунды. Про местные завтраки слышал (и видел в соцсетях культовый бутер с икрой) каждый, а каши и сырники не оценил только ленивый фуди: сейчас это мекка утренних трапез.
Ул. Маяковского, 23
Faces Cafe
Настоящая тихая гавань: Крестовский остров, зеленый сквер новенького ЖК Verona, много света, продвинутый дизайн от MIM Architects и блюда от мэтра Фабрицио Фатуччи. Чем не повод шикануть и взять бриошь с камчатским крабом, омлет с трюфелем или блины с черной икрой. На совсем широкую ногу тут же есть ювелирный бутик Feliksov Diamonds.
Морской пр., 29
Выбор редакции: Tea Lounge в Four Seasons
Монферрановский дом со львами (эталон классицизма!) со входа в пятизвездочный Four Seasons настраивает на высокий штиль, и завтрак среди деревьев в атриуме «Чайной гостиной» полностью его поддерживает. У шефа Марины Пугиной в меню бенедикты с драником, лососем и икрой, овсянка с ванилью и вафли с рикоттой и голубикой.
Вознесенский пр., 1
Saviv
Ресторатор и шеф Антонио Фреза знает, что нужно с утра: хала с глазуньей и шакшука, бурекас со шпинатом и пита с яйцом. Или чемпионский сет (так и называется!): бенедикт с икрой или беконом плюс просекко. Мой фаворит — круассан с рикоттой и ягодами: хрустящий, свежий, с кучей начинки и очень нежный, чем не guilty pleasure?
Большая Конюшенная ул., 9
Mer Kaffe
Обжарщики Bolshecoffee Roasters открыли первую спэшлти-кофейню в Петербурге «Больше кофе!» еще в 2012 году — настоящие патриархи индустрии! Одна из их новейших кофеен — в «Андреевском дворе», где можно и бюджетно позавтракать в любое время, и поработать за компьютером. В меню гриль-чизы, сырники, яйца и каши — просите овсянку со сгущенкой из авокадо или с битой клубникой.
Большой пр. В. О., 18
Nothing Fancy
Просто, вкусно, быстро, полезно — таков путь, решила продвинутая команда Nothing Fancy. И стала делать смузи, соки и завтраки весь день.
В меню шефа Романа Киселева боулы, авокадо-тосты, бенедикты и завтраки-наборы: берите датский с эмменталем и гранолой. Если любите по-сытнее, есть порции fancy, они больше обычных.
nothingfancy.ru
Выбор редакции: Rotonda Lounge в «Астории»
Континентальный с маффинами, здоровый с органическими мюслями, фермерский с болтуньей или парижский с круассанами: какой бы завтрак вы ни выбрали, начинать день в ротонде гостиницы «Астория» — важный (и любимый!) петербургский ритуал. Фарфор ИФЗ и вид на Исаакий еще великолепнее с шампанским и икрой с мини-блинчиками.
Большая Морская ул., 39
Bistrot le Moujik
Если на Фонтанке хотите поймать раслабленный вайб Сен-Жермен-де-Пре, идите в le Moujik: крок-мадам и -месье, креп сюзетт, пан пердю с творогом и даже вместо сырников — фромажники. Пять завтраков уже собрали специально pour vouz в наборы, и в каждый в обязательном порядке входят круассан, бриошь и багет, масло и джем.
Наб. р. Фонтанки, 52
Rimski
В «Андреевском дворе», новой точке притяжения на Васильевском острове, прячется идеальное место для завтрака с семьей: в Rimski уютно, тихо и очень по-домашнему.
В меню вся классика — яйца, каши, блины и драники, даже буррито найдется. Смело советуйте тете из Перми омлет из печи и сырники из топленого творога.
Большой пр. В.О., 18
Am Saint
Стильное кафе объединило (см. название) Амстердам и Петербург: полный минимализм в дизайне, ч/б и дерево, приглушенный свет и скандинавские мотивы. Целый день готовят шикарные сырники, френч-тосты с ветчиной и омлеты с красной икрой. Зерна возят из самых разных локаций, от ОАЭ до Германии, рай для кофемана!
Ул. Чайковского, 56
Ivory Garden
Ленивые вареники с клубникой и лаймом, французский омлет с вителло тоннато, ватрушки
с манго и с киви: каково?! Шеф-экспериментатор Никита Голубев (Zelenoe Bistro) и Екатерина Туркова (Cococo Bistro) под свои авторские завтраки открыли целый ресторан, и в рекордные сроки их «сад» стал точкой сбора для всех городских гурманов.
8-я Советская ул., 9–13
«Перемена»
Кафе от создателей дизайн-студии Kidz и бара «Компромисс» заполучили в шефы мультиинструменталиста Никиту Сечина (Uva): на завтрак особенно рекомендую его рикотники из фермерского сыра с фруктами и клубничным пюре или суперчиз со скрэмблом, беконом и говяжьей котлетой. И кофейные коктейли потестите непременно!
2-я Советская ул., 4Б
«Коржов»
Уважаемая сеть пекарен в 2023 году отмечает 10-летний юбилей: с их покрытием от проспекта Просвещения до Пулкова всегда знаешь, где отличный, но недорогой завтрак — наше почтение идеологу Ивану Корнееву! Берите «хлебные» позиции: слоеный хруст с песто и вялеными томатами, бриошь с копченым окороком и тост с глазуньей и форелью.
korjov.com
Pio al Porto
В Петербурге как не позавтракать с видом на Финский залив? Тем более, что у ресторана из семьи Pio Team в «Севкабель Порту» шикарная терраса. Возьмите итальянский завтрак со скрэмблом, прошутто, зеленым салатом и чиабаттой, потом коктейль гарибальди — и вперед на прогулку по набережной.
Кожевенная лин., 40Е
YNG
В кафе у стадиона «Динамо» завтраки-конструкторы собирайте по ЗОЖу: к омлету — припущенный кейл или шпинат, к гречке — масло гхи с ядрами конопли и микрозеленью. Или дождитесь нового коллаба со спортсменами, чтобы попробовать «сытный завтрак Малафеева» или «мой ролл от Игоря Кобзаря» с фалафелем.
Спортивная ул., 2
Jerome
Итальянское радушие в историческом центре Петербурга? Легко! В Jerome настоящая dolce vita c террасой и поздними завтраками до 16:00. Берем панино с тунцом или сладкий канноло с домашней рикоттой, к эспрессо — круассаны с фисташковым ганашем или кремом джандуйя: кстати, выпечку можно взять домой из местной лавки.
Большая Морская ул., 25
«Забыли сахар»
Первый ресторан сети ЗОЖ-кондитерских «Забыли сахар» находится в One Trinity Place на Петроградской, и в соседях у нее Frantsuza Bistrot и Saro, но даже с такой конкуренцией в завтраках тут справляются на ура. К сырникам подают конфитюр из лесной земляники, к овсянке — инжир из собственного сада, комплиментом — бокал игристого.
Наб. Адмирала Лазарева, 22
Prosa
Breakfast bar — так называет себя камерный ресторанчик в арке у Спаса на Крови, и завтраки тут, соответственно, целый день. Подают омлеты, сырники, каши, панкейки и круассаны. Для тех, кто хочет поинтересней, — оладьи из тыквы со страчателлой и фирменный крокембуш — высокий конус из профитролей с начинкой.
Наб. канала Грибоедова, 5
Mina
У Арама Мнацаканова в ливано-итальянском ресторане красота и волшебство: окна в пол, вид на Неву и Крестовский. На бегу вам нужен «Быстрый завтрак» с круассаном, а с толком и расстановкой — ленивые вареники по семейному рецепту шефа Mama Tuta Гиа Хучуа со сметаной и тутовым вареньем или с кокосовым молоком и сиропом из фиников.
Спортивная ул., 2
Muze Garden
Эстетскими завтраками за городом петербуржцы в 2022 году обзавелись впервые! В Доме творчества композиторов в Репине (Шостакович здесь жил подолгу — такое умиротворение) с библиотекой и лежаками — атмосфера как на курорте. На завтрак готовят яйца качо-э-пепе, французский омлет, ореховую гранолу — и бокал мимозы не забудьте!
Приморское ш., 471
Studio 212 Cafe
Очень фотогеничное кафе от фотостудии 212 с библиотекой глянца от коллекционного Vogue до Dazed и Art Review. До вечера кормят воздушными сырниками, тостами с креветками, брускеттами с форелью — и кофе, кстати, отличный! А еще каждый день выпекают свежие булочки, пироги и десерты, могут даже сделать торт на заказ.
6-я Красноармейская ул., 1
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