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Что Где Есть

6 лучших новых ресторанов на каждый день 2023 года

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Арктическая кухня, яркий комфорт-фуд, новая Грузия или остерия: знакомьтесь с номинантами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший новый ресторан на каждый день» и решайте, где будете обедать сегодня. 

Askaneli Bistro

Фантазия на тему новой грузинской кухни от шеф-повара Максима Галишникова: он приехал (и это вау!) из знаменитой «Супры» во Владивостоке — мекки кавказской new wave гастрономии. Хулиганское фьюжн-меню с хачапури том ям, хинкали том кха и салатом «Цезаридзе» подают в атмосфере модного тбилисского лофта.

Итальянская, 2

Bist

Мясной ресторан italy & co. в «Андреевском дворе», где шеф Артем Попов мачете топингом кладет даже в пасту — грибная похлебка и та не обходится без мраморной говядины. Просите котолетту алла миланезе на компанию и представляйте себя героями итальянского сезона «Белого лотоса»: фрески и витражи располагают.

Большой проспект ВО, 18А

Ivory Garden

Дофаминовый ресторан в районе Пески. Секси-ватрушки Екатерины Турковой из Cococo Bistro, завтраки весь день и нарядная кухня Никиты Голубева из Zelenoe Bistro: панкейки карбонара и скрэмбл с угрем, фета с жареным виноградом и ризотто с щавелем. А еще абажуры с гавайскими юбками, слоны барельефами и аж две террасы.

8-я Советская ул., 9-13

Mircuccio Osteria

Аксакал итальянской общины в Петербурге Мирко Дзанини, владелец культовых Romeo’s, Arancino и Little Italy, открыл именную остерию — такую элегантную, что можно принять за парижское бистро. Кухня как всегда перфетто и белиссимо: пармиджана, ризотто с трюфелем, пицца с пеперони, спагетти с вонголе и боттаргой и тирамису.

ул. Моисеенко, 27

«Мурманчане»

Арктическая кухня от знаменитого шеф-повара Кольского полуострова Светланы Козейко. Чтобы увидеть сияние даров родного севера, не выезжая с Петроградки, берите олений окорок из ловозерской тундры, крабовый беляш, помакуху с сифудом из Баренцева моря и териберские щи — 12 часов в бульоне из запеченных панцирей!

ул. Большая Зеленина, 2

«Сон»

Дуэт маститых московских шефов Сергея Сущенко и Александра Стахеева приехал в Петербург, чтобы увидеться во «Сне» — за хумусом из батата с японской приправой ситими, пастой из цукини, стейком из говяжьего языка и ленивой лазаньей. Яркий комфорт-фуд не наскучит, ходи хоть каждый день — чем не греза наяву.

Кирпичный пер, 8

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Партнер премии АО «Альфа-Банк»

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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