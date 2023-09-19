6 лучших новых ресторанов на каждый день 2023 года

Ivory Garden

Дофаминовый ресторан в районе Пески. Секси-ватрушки Екатерины Турковой из Cococo Bistro, завтраки весь день и нарядная кухня Никиты Голубева из Zelenoe Bistro: панкейки карбонара и скрэмбл с угрем, фета с жареным виноградом и ризотто с щавелем. А еще абажуры с гавайскими юбками, слоны барельефами и аж две террасы.

8-я Советская ул., 9-13