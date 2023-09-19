6 лучших новых ресторанов на каждый день 2023 года

Арктическая кухня, яркий комфорт-фуд, новая Грузия или остерия: знакомьтесь с номинантами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший новый ресторан на каждый день» и решайте, где будете обедать сегодня.
Askaneli Bistro
Фантазия на тему новой грузинской кухни от шеф-повара Максима Галишникова: он приехал (и это вау!) из знаменитой «Супры» во Владивостоке — мекки кавказской new wave гастрономии. Хулиганское фьюжн-меню с хачапури том ям, хинкали том кха и салатом «Цезаридзе» подают в атмосфере модного тбилисского лофта.
Итальянская, 2
Bist
Мясной ресторан italy & co. в «Андреевском дворе», где шеф Артем Попов мачете топингом кладет даже в пасту — грибная похлебка и та не обходится без мраморной говядины. Просите котолетту алла миланезе на компанию и представляйте себя героями итальянского сезона «Белого лотоса»: фрески и витражи располагают.
Большой проспект ВО, 18А
Ivory Garden
Дофаминовый ресторан в районе Пески. Секси-ватрушки Екатерины Турковой из Cococo Bistro, завтраки весь день и нарядная кухня Никиты Голубева из Zelenoe Bistro: панкейки карбонара и скрэмбл с угрем, фета с жареным виноградом и ризотто с щавелем. А еще абажуры с гавайскими юбками, слоны барельефами и аж две террасы.
8-я Советская ул., 9-13
Mircuccio Osteria
Аксакал итальянской общины в Петербурге Мирко Дзанини, владелец культовых Romeo’s, Arancino и Little Italy, открыл именную остерию — такую элегантную, что можно принять за парижское бистро. Кухня как всегда перфетто и белиссимо: пармиджана, ризотто с трюфелем, пицца с пеперони, спагетти с вонголе и боттаргой и тирамису.
ул. Моисеенко, 27
«Мурманчане»
Арктическая кухня от знаменитого шеф-повара Кольского полуострова Светланы Козейко. Чтобы увидеть сияние даров родного севера, не выезжая с Петроградки, берите олений окорок из ловозерской тундры, крабовый беляш, помакуху с сифудом из Баренцева моря и териберские щи — 12 часов в бульоне из запеченных панцирей!
ул. Большая Зеленина, 2
«Сон»
Дуэт маститых московских шефов Сергея Сущенко и Александра Стахеева приехал в Петербург, чтобы увидеться во «Сне» — за хумусом из батата с японской приправой ситими, пастой из цукини, стейком из говяжьего языка и ленивой лазаньей. Яркий комфорт-фуд не наскучит, ходи хоть каждый день — чем не греза наяву.
Кирпичный пер, 8
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
Комментарии (0)