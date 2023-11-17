Самая маленькая галерея в кабаке и зимняя веранда с хот-догами: ресторанный дайджест

Новый гастробар Cетте

Сходить на инспекцию в новое место — чем не план на выходной день? Вот гастробар на Жуковского с ранними завтраками (с 7:30!) и комфорт-фудом: креветки пиль-пиль подают в кипящем масле на сковороде с чили и тимьяном, петуха, которого маринуют в вине в течение двух суток с овощами и кореньями, сервируют с гарниром из панчетты, шампиньонов и карамелизированной моркови, а на десерт — шоколадный фондан без глютена с мороженым из ряженки.

Жуковского, 59-61