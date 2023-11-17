Самая маленькая галерея в кабаке и зимняя веранда с хот-догами: ресторанный дайджест

Главные ресторанные события в нашей еженедельной гастрономической подборке.
Превью московского бара Laowai в RO
Андерграундный таинственный бар Laowai откроется в соляных подвалах Китай-города в Москве, спрятавшись за входом в демократичное китайское кафе. Его авторы — шеф-бартендер Артем Кузин (ex. FolkTeam, «Коробок», Sartoria Lamberti) и Константин Плесовских (Chainaya. Tea&Cocktails) — будут готовить азиатские напитки, вдохновленные мифами, фильмами Вонга Карвая, ароматами и людьми. Например, MalianDao расскажет о самой известной чайной улице Пекина сочетанием джина на листьях лайма, улунового вина и нотами виноградного соджу. А композиция из светлого рома, хинного аперитива, цветочно-карамельного кордиала из османтуса и бобов тонка и асбента воссоздаст в бокале аромат OsmanthusWine из коллекции Фанг-Фанг, создательницы знаменитого парфюмерного бренда FangAromatherapy.
набережная реки Мойки, 44
Выставка Виктора Забуги в кабаке «Вчера и навсегда»
Сегодня в 19:00 открывается выставка художника Виктора Забуги в самой маленькой галерее Петербурга — «Черный ящик» (ищите дверь внутри кабака). Один из лидеров андеграундной художественной сцены представит инсталляцию «Женщина как что-то большее». За время ее экспонирования любой желающий сможет сделать аукционную ставку прямо на месте, указав предлагаемую цену и оставив контактные данные.
Казанская, 11
Ужин Omakase в ресторане Sintoho
Обладатель звезды Michelin и шеф-амбассадор ресторана Sintoho Владимир Пак и шеф-повар Бадма Адучеев дают традиционный японский ужин в стиле Omakase 17 и 18 ноября (18:00 и 20:30). Помимо суши и нигири будут блюда, приготовленные на плите теппан в приватном кабинете (теппан-яки — способ приготовления, когда морепродукты, рыба, мясо, овощи обжариваются на специальной плоской стальной панели), а нагреваемая поверхность встроена в стол, за которым будем сидеть мы с вами.
Вознесенский, 1
Новый гастробар Cетте
Сходить на инспекцию в новое место — чем не план на выходной день? Вот гастробар на Жуковского с ранними завтраками (с 7:30!) и комфорт-фудом: креветки пиль-пиль подают в кипящем масле на сковороде с чили и тимьяном, петуха, которого маринуют в вине в течение двух суток с овощами и кореньями, сервируют с гарниром из панчетты, шампиньонов и карамелизированной моркови, а на десерт — шоколадный фондан без глютена с мороженым из ряженки.
Жуковского, 59-61
Маркет, вечеринка и новые завтраки-конструкторы в «Футуре»
Красивый российский бренд «ДВКБ» гастролирует в «Футуре». С 17 по 19 ноября пройдет маркет посуды и предметов быта вместе с основателями и вечеринка с коктейлями, а 18 и 19 ноября с 9:00 до 16:45 команда бистро устраивает бранч-презентации своих новых завтраков-конструкторов в тарелках «ДВКБ». Будут датские булочки, тартин, хрустящий багет и круассаны, замиксованные со скремблом или яйцом пашот, взбитой брынзой с кедровыми орехами или миндальным хумусом, джемом, красной икрой.
наб. Карповки, 5
Винодел в Bacchus
18 ноября винный бар создателей винотеки Vinofeel с эксклюзивным лобби виноделен из Восточной Европы принимает в гостях Ксению Жакову (с 7-ю винами!). Дочь главного винодела Егора Жакова, внучка основателя и главного агронома, Владимира Жакова, человек, который по уши окунулся в семейное виноделие везет необычные и дикие образцы с собственных лоз.
Караванная ул., 7
Зимняя веранда Kuznyahouse
Kuznyahouse открыли зимнюю веранду (вместе с открытием катка на Новой Голландии!). За столами-очагами с живым огнем подают пряный глинтвейн и малиновый пунш, чай из самовара, готовят хот-доги Hot Dog Heaven Winter Edition — классику, с тремя видами колбасок и вегетарианскую версию с растительным мясом.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
«Дягилев. P.S.» в баре «Конец прекрасной эпохи»
С 13 по 30 ноября в Петербурге проходит фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» По этому поводу в книжном магазине и баре «Конец прекрасной эпохи» (при музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты») воплотили специальный коктейль, объединяющий Венецию Сергея Дягилева и Венецию Иосифа Бродского. Тинто сбальято сочетает в себе вермут, игристое вино, гранатовый сок и наршараб.
Короленко, 14
Кинопоказы в баре «Консерватор»
Пьяные кинопоказы устраивают в баре «Консерватор» при отеле «Амбассдор». Теперь каждую среду в 20:00 будут транслировать классику мирового кинематографа, но с обязательным условием — в фильме должен обязательно фигурировать один из знаменитых коктейлей. В этот день именно его будут готовить по спеццене.
Римского-Корсакова 5-7
Комментарии (0)