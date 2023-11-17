18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Самая маленькая галерея в кабаке и зимняя веранда с хот-догами: ресторанный дайджест

Поделиться:

Главные ресторанные события в нашей еженедельной гастрономической подборке.

Предоставлено пресс-службой заведения

Превью московского бара Laowai в RO

Андерграундный таинственный бар Laowai откроется в соляных подвалах Китай-города в Москве, спрятавшись за входом в демократичное китайское кафе. Его авторы — шеф-бартендер Артем Кузин (ex. FolkTeam, «Коробок», Sartoria Lamberti) и Константин Плесовских (Chainaya. Tea&Cocktails) — будут готовить азиатские напитки, вдохновленные мифами, фильмами Вонга Карвая, ароматами и людьми. Например, MalianDao расскажет о самой известной чайной улице Пекина сочетанием джина на листьях лайма, улунового вина и нотами виноградного соджу. А композиция из светлого рома, хинного аперитива, цветочно-карамельного кордиала из османтуса и бобов тонка и асбента воссоздаст в бокале аромат OsmanthusWine из коллекции Фанг-Фанг, создательницы знаменитого парфюмерного бренда FangAromatherapy. 

набережная реки Мойки, 44

Анна Авилова

Выставка Виктора Забуги в кабаке «Вчера и навсегда»

Сегодня в 19:00 открывается выставка художника Виктора Забуги в самой маленькой галерее Петербурга — «Черный ящик» (ищите дверь внутри кабака). Один из лидеров андеграундной художественной сцены представит инсталляцию «Женщина как что-то большее». За время ее экспонирования любой желающий сможет сделать аукционную ставку прямо на месте, указав предлагаемую цену и оставив контактные данные. 

Казанская, 11

Предоставлено пресс-службой заведения

Ужин Omakase в ресторане Sintoho

Обладатель звезды Michelin и шеф-амбассадор ресторана Sintoho Владимир Пак и шеф-повар Бадма Адучеев дают традиционный японский ужин в стиле Omakase 17 и 18 ноября (18:00 и 20:30). Помимо суши и нигири будут блюда, приготовленные на плите теппан в приватном кабинете (теппан-яки — способ приготовления, когда морепродукты, рыба, мясо, овощи обжариваются на специальной плоской стальной панели), а нагреваемая поверхность встроена в стол, за которым будем сидеть мы с вами.

Вознесенский, 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Новый гастробар Cетте

Сходить на инспекцию в новое место — чем не план на выходной день? Вот гастробар на Жуковского с ранними завтраками (с 7:30!) и комфорт-фудом: креветки пиль-пиль подают в кипящем масле на сковороде с чили и тимьяном, петуха, которого маринуют в вине в течение двух суток с овощами и кореньями, сервируют с гарниром из панчетты, шампиньонов и карамелизированной моркови, а на десерт — шоколадный фондан без глютена с мороженым из ряженки. 

Жуковского, 59-61

Предоставлено пресс-службой заведения

Маркет, вечеринка и новые завтраки-конструкторы в «Футуре»

Красивый российский бренд «ДВКБ» гастролирует в «Футуре». С 17 по 19 ноября пройдет маркет посуды и предметов быта вместе с основателями и вечеринка с коктейлями, а 18 и 19 ноября с 9:00 до 16:45 команда бистро устраивает бранч-презентации своих новых завтраков-конструкторов в тарелках «ДВКБ». Будут датские булочки, тартин, хрустящий багет и круассаны, замиксованные со скремблом или яйцом пашот, взбитой брынзой с кедровыми орехами или миндальным хумусом, джемом, красной икрой.

наб. Карповки, 5

Предоставлено пресс-службой заведения

Винодел в Bacchus

18 ноября винный бар создателей винотеки Vinofeel с эксклюзивным лобби виноделен из Восточной Европы принимает в гостях Ксению Жакову (с 7-ю винами!). Дочь главного винодела Егора Жакова, внучка основателя и главного агронома, Владимира Жакова, человек, который по уши окунулся в семейное виноделие везет необычные и дикие образцы с собственных лоз.

Караванная ул., 7

Предоставлено пресс-службой заведения

Зимняя веранда Kuznyahouse

Kuznyahouse открыли зимнюю веранду (вместе с открытием катка на Новой Голландии!). За столами-очагами с живым огнем подают пряный глинтвейн и малиновый пунш, чай из самовара, готовят хот-доги Hot Dog Heaven Winter Edition — классику, с тремя видами колбасок и вегетарианскую версию с растительным мясом.

наб. Адмиралтейского канала, 2М

Предоставлено пресс-службой заведения

«Дягилев. P.S.» в баре «Конец прекрасной эпохи»

С 13 по 30 ноября в Петербурге проходит фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» По этому поводу в книжном магазине и баре «Конец прекрасной эпохи» (при музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты») воплотили специальный коктейль, объединяющий Венецию Сергея Дягилева и Венецию Иосифа Бродского. Тинто сбальято сочетает в себе вермут, игристое вино, гранатовый сок и наршараб.

Короленко, 14

Предоставлено пресс-службой заведения

Кинопоказы в баре «Консерватор»

Пьяные кинопоказы устраивают в баре «Консерватор» при отеле «Амбассдор». Теперь каждую среду в 20:00 будут транслировать классику мирового кинематографа, но с обязательным условием — в фильме должен обязательно фигурировать один из знаменитых коктейлей. В этот день именно его будут готовить по спеццене.

Римского-Корсакова 5-7 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: