В международную программу «Дягилев P. S.» вошли коллективы из Индии и Китая. Компания Адити Мангалдас — ансамбль, который поддерживает и развивает традицию старинного танца катхак в Индии и ставит на его основе как классические, так и современные постановки — представит 16 ноября спектакль WITHIN («Внутрь»). А 30 ноября, в день закрытия фестиваля, китайская труппа «Театр танца Xie Xin» покажет постановку T.I.M.E. («Время») — впервые в Петербурге. Постановка была создана хореографом Си Син — молодой звездой азиатской хореографии, которая сотрудничала с Сиди Ларби Шеркауи. В сентябре 2023 года ее работа станет первой премьерой балетного сезона Парижской оперы.

Выставочная программа «Дягилев P. S.»-2023 посвящена феномену Дивы — актрисам русского театра первой половины XX века и их судьбам на фоне меняющегося времени. В рамках фестиваля 22 ноября пройдет открытие выставки Музея театрального и музыкального искусства «Суд Париса. Рождение богини». Экспозиция разместится в Шереметевском дворце.

В просветительскую программу вошли два события. 18 ноября в кинотеатре Англетера представят документальный фильм «Донна Таня» — посвящение 100-летию балерины и хореографа Татьяне Лесковой, правнучки писателя Николая Лескова, которая внесла значительный вклад в развитие балета в этой стране и восстанавливала спектакли Леонида Мясина. А 24 ноября на круглом столе обсудят то, как в наши дни соединяются современный балет и традиции народного танца, что мы понимаем под аутентичным движением и зачем этническим мотивам соединяться с классикой.

Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»-2023 пройдет с 13 по 30 ноября. Подробности можно найти по ссылке.

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