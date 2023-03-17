Мини-оладушки и люкс-версия МакМаффина из «Макдональдс»: 10 новых завтраков, которые нужно срочно попробовать

«Бистро 54»

Кондитер Анна Красовская снова запустила сольный проект, но на этот раз — из двух частей и про хлеб с завтраками. Из ее «Багетной мастерской» все булочки отправляются к младшему брату «Бистро 54». Концепцию меню Анна комплектовала из старинных французских книг и рецептов художников, а воплотил ее самый продуктивный шеф года Рома Киселев (выпускник Le Cordon Bleu). Обратите внимание на яйца Орсини из кулинарной коллекции Клода Моне и овсяную кашу с крем-брюле.

Малый пр. В.О., 54