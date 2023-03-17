Мини-оладушки и люкс-версия МакМаффина из «Макдональдс»: 10 новых завтраков, которые нужно срочно попробовать

Яйца Орсини из кулинарной коллекции Клода Моне, ньокки из банана и батата, панкейки в стиле карбонара — рассказываем, какие новые утренние блюда появились в заведениях Петербурга.
Как только пришла весна, кафе, панорамными окнами выходящее на фасад Au Pont Rouge, запустило очень симпатичное меню завтраков. Ежедневно с 9:00 до 12:00 из батата и банана готовят ньокки, ризотто приправляют лавандой и белым шоколадом, а равиоли делают вишневыми и с флером тирамису.
Гороховая ул., 16/71
Faces
Новый шеф ресторана итальянец Фабрицио Фатуччи только приступил к обязанностям, а уже навел шороху. Завтраки на Крестовском — это шакшука с камчатским крабом, овсяная каша с жареным сулугуни, блинчики и хрустящие оладьи из цукини с кремом из феты.
Морской пр., 29
База формата люкс появилась в меню завтраков именного ресторана итальянца Антонио Фреза: яичница из утиных яиц с соусом из камамбера, панкейк с глазуньей и черной икрой, а также своеобразный оммаж в память утренних МакМаффин из «Макдональдс» — бургер с котлетой из ягненка и сыром чеддер. Пробовать можно с 09:00 до 13:00.
Вознесенский проспект, 6
Если требуется позавтракать с видом на Казанский собор и нарядным блюдом, отправляйтесь в Дом книги. На красивейших тарелках подают блюда из яиц (французский омлет с крабом или икрой), пироги и бутерброды, блины и оладьи (маст трай: картофельные оладьи с индейкой). На фото — многослойный крок-мадам на собственной бриоши с мортаделлой, соусом морне и запеченным сыром грюер сверху.
Невский пр., 28
«Слой»
В кафе-коллаборации с владивостокской суперзвездой эклерной «Вспышка» дают пощечину любой хандре с помощью мини-оладушков с красной смородиной и брусничным конфи. А в остальных трех пекарнях «Слой» ранние завтраки (с 7:58) насчитывают с десяток блюд: от зеленой гречи и авокадо-тоста с манговым айоли до драников из цукини и картофельной вафли с ростбифом.
Потемкинская ул., 13/48, Невский, 136; Маяковского, 3; Московский, 49
Ivory Garden
Светлое дневное кафе в историческом районе Пески создано, чтобы начинать в нем утро. С 9:00 до 12:00 по будням и 16:00 по выходным шеф Никита Голубев предлагают кашу из киноа с песто из щавеля, ленивые вареники, переносящие в детство, панкейки в стиле карбонара и ностальгичное яйцо всмятку с сосисками.
8-я Советская, 9-13
«Ровесники»
Догфрендли кафе у Александровского парка нежно отправляет в прошлое не только скульптурой пионерки с горном, но и завтраком (весь день!) с глазуньей, докторской колбасой и кремом «Дружба». Булочку с маком или ватрушку с брусникой запивать спешелти-кофе от локальных обжарщиков «Сибаристика».
Зверинская, 39
«Перемена»
Трендовое кафе от опытного бартендера Юрия Бадак («Компромисс») и номинанта ресторанной премии «Что где есть в Петербурге». Пробовать говорящий сам за себя суперчиз с говяжьей котлетой на хлебе и бриошь с лангустинами или томленными бычьими хвостами и муссом из пармезана.
2-я Советская ул., 4б
«Бистро 54»
Кондитер Анна Красовская снова запустила сольный проект, но на этот раз — из двух частей и про хлеб с завтраками. Из ее «Багетной мастерской» все булочки отправляются к младшему брату «Бистро 54». Концепцию меню Анна комплектовала из старинных французских книг и рецептов художников, а воплотил ее самый продуктивный шеф года Рома Киселев (выпускник Le Cordon Bleu). Обратите внимание на яйца Орсини из кулинарной коллекции Клода Моне и овсяную кашу с крем-брюле.
Малый пр. В.О., 54
Raw to go
Здесь так готовят веганскую еду, что не скучаешь по сыру и яйцам. Пробуйте панкейки из шоколадного теста с заварным кремом из миндального молока с урбечем из кешью и сыроедческие вареники из рисовой бумаги с ореховой рикоттой и кокосовой сметаной.
Гороховая ул., 16
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