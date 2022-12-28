Строгая классика в ресторане Fresa's: как устроен флагманский проект самого известного итальянского шефа в Петербурге

Меню с первых строк давит авторитетом. На старт — прошутто 16-месячной и хамон иберико 36-месячной выдержки, бриошь с фуагра и вареньем из айвы или шашлычки из осьминога с ндуйей. Артишоки подают нарядно — в хрустальных креманках с плотным муссом из пармезана. Карпаччо готовят в пяти вариациях: от гребешка с маринованной земляникой до желтохвоста с сицилийскими каперсами.

Какая Италия без пасты? Она здесь и в супах (капеллини подают с бульоном из цесарки), и в основном. Берите чикателли с крабом или гарганелли с прошутто из утки, красным вином и сморчками.

Некоторые блюда предусмотрительно готовят на двоих. Например, тартар, Веллингтон или оригинальный салат «Цезарь», то есть без курицы и томатов черри, сервируют эффектно – прямо у стола.