Строгая классика в ресторане Fresa's: как устроен флагманский проект самого известного итальянского шефа в Петербурге

Шеф Антонио Фреза демонстрирует свою ультрапродуктивность даже на излете этого, во всех смыслах непростого, года. После итальянской траттории Marso Polo в Михайловском саду и проверенного (признанного!) Saviv в непроверенной для себя Москве он открывает именной ресторан Fresa's в эпохальной локации, где в ревущих 10-х работал MiX Алена Дюкасса, а после — знаменитый Сососо Матильды Шнуровой (Вознесенский пр., 6). Этот проект стал флагманом ресторанной группы и объединил уже существующие проекты Антонио.
Ода минимализму и сдержанной классике — интерьер получился строгим, весь амбьянс настраивает на великосветскую встречу или красивый романтический ужин. Ресторан оформлял римский дизайнер Фабио Бронда, работавший то с Bulgari, то с Roberto Cavalli (чувствуете уровень?). Итальянские 60-70-е здесь выражаются в стиле гламурного ретро, подчеркнутого хрустальными люстрами, стульями из темного дерева, бархатными диванами и только благородными материалами в отделке.
Меню с первых строк давит авторитетом. На старт — прошутто 16-месячной и хамон иберико 36-месячной выдержки, бриошь с фуагра и вареньем из айвы или шашлычки из осьминога с ндуйей. Артишоки подают нарядно — в хрустальных креманках с плотным муссом из пармезана. Карпаччо готовят в пяти вариациях: от гребешка с маринованной земляникой до желтохвоста с сицилийскими каперсами.
Какая Италия без пасты? Она здесь и в супах (капеллини подают с бульоном из цесарки), и в основном. Берите чикателли с крабом или гарганелли с прошутто из утки, красным вином и сморчками.
Некоторые блюда предусмотрительно готовят на двоих. Например, тартар, Веллингтон или оригинальный салат «Цезарь», то есть без курицы и томатов черри, сервируют эффектно – прямо у стола.
На входе разместили традиционную пастичерию со свежеприготовленными канноли, маритоццо и паннетоне, оборудованную столом для шоколада и машиной для приготовления мороженого. За десерты во Fresa's отвечает кондитер Ашраф Рахман, который набивал руку в традиционной французской пекарне в Касабланке, «мишленовских» Uma и Caelis и в уже легендарном петербургском Birch. Пекарню же возглавил Франческо Карузи, потомственный мастер из Тосканы.
Винная карта выверена и наполнена каноничными итальянскими образцами: от прославленного Анджело Гайя, Валентини и Кристианы Тиберио из региона Абруццо до Жана Франко Сальдере, который первым ушел из аппелласьона в Тоскане. Здесь знакомят и с новыми стилями маленьких хозяйств, а тем, кто воздерживается, но предпочитает не выделяться, предлагают безалкогольное вино.
Комментарии (0)