Бек Нарзи — о том, почему Osteria Betulla заслуживает звезды «Мишлен» и за что недолюбливают шеф-повара Арслана Бердиева

Если ресторатор хвалит ресторатора, значит он в доле. Рестораторы – народ завистливый и зависливый (подолгу зависают в чужих заведениях, выискивая соринки). По себе знаю: если кто кого и хвалит то через зубы и с фигой в кармане. Такие наши нравы. Зарезервировав столик в Osteria Betulla во время своего питерского предновогоднего вояжа, я не ждал ничего особенно, точнее, ждал привычного разочарования. Ждал и не дождался.

Первый ресторан как дебют, как первый фильм, как первое осознанное творение. В него вкладываешься капитально и по полной. Я не про деньги. Про душу, про потроха, про измотанные нервы и кишки. После открытия первого ресторана многие отправляются в больничку на реабилитацию. В нем, первом, умещается вся твоя жизнь, весь опыт, надежды, мечты. С ним ты встаешь на ноги в профессии. На свои ноги. Ведь ты больше не работаешь «на дядю». Теперь ты сам из себя и за себя. Сам собой. Ты либо выплываешь, либо тонешь. Наглотаться всякого несъедобного придется в любом случае. И синяков набить. И расквасить нос. Если получается, ты молодец и чувствуешь в себе силы идти дальше. Ты решаешься на вторую беременность…