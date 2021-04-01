Бек Нарзи из Лондона о том, почему Birch сейчас — один из лучших ресторанов России

Ох, тяжела ты шапка с помпоном жены хореканца! Хореканцу (HoReCa – общепит и общебыт) одной мало. У нас их всегда минимум две и обе любимые. Женатые на работе мы работаем во имя жен. Или наоборот, или и то и другое вместе и одновременно. Двоеженцы мы, и обе наши возлюбленные жгут наши сердца страстью. Жены терпят, любят, смиряются, но бывают дни, когда они оказываются с соперницами лицом к лицу и буквально с ножом к горлу. В день всех влюбленных, на 8 Марта, да что там при любом походе в ресторан…

Нынешний второй от рождества ковида день всех влюбленных мы с супругой отметили в самом любимом нашем городе – Санкт-Петербурге. Для нас он действительно святой и святее коммерциализированного Валентина. Это малая родина моей любимой, усыновившая и меня, азиата, зачарованного здешними «прошпектами», линиями и изгибами водных артерий.

Нынешний праздник для двоих прошел у нас на букву Б. Моя Богиня, блистательный спектакль в БДТ и ужин в раскрученном Birch (береза). Балагурство и баловство подразумеваются, но описаны не будут, ибо это 18 плюс, посторонние минус.

Собственно, хотелось действовать наверняка и выбрать все самое лучшее, потому и отправился я Birch, где был год назад и где был счастлив. «Пришел, увидел, победил», в HoReCa оптимизировано до «Зашел и зашло». Но такова уж сущ/чность хореканца, – в нас всегда сидит профессиональный червь недоверия и подозрительности, и заморить этого червячка ох как непросто. Потому и проходит любой поход в ресторан с любимой под девизом и мантрой: «Ешь! Молись! Люби!». Где «ешь» – повод или цель. «Молись!» – немые молитвы к хореканским богам, чтобы все было вкусно и красиво. Ну а «Люби!» в расшифровке не нуждается. Почему? См. выше (крыши).