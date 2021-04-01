Бек Нарзи из Лондона о том, почему Birch сейчас — один из лучших ресторанов России

Ох, тяжела ты шапка с помпоном жены хореканца! Хореканцу (HoReCa – общепит и общебыт) одной мало. У нас их всегда минимум две и обе любимые. Женатые на работе мы работаем во имя жен. Или наоборот, или и то и другое вместе и одновременно. Двоеженцы мы, и обе наши возлюбленные жгут наши сердца страстью. Жены терпят, любят, смиряются, но бывают дни, когда они оказываются с соперницами лицом к лицу и буквально с ножом к горлу. В день всех влюбленных, на 8 Марта, да что там при любом походе в ресторан…
Нынешний второй от рождества ковида день всех влюбленных мы с супругой отметили в самом любимом нашем городе – Санкт-Петербурге. Для нас он действительно святой и святее коммерциализированного Валентина. Это малая родина моей любимой, усыновившая и меня, азиата, зачарованного здешними «прошпектами», линиями и изгибами водных артерий.
Нынешний праздник для двоих прошел у нас на букву Б. Моя Богиня, блистательный спектакль в БДТ и ужин в раскрученном Birch (береза). Балагурство и баловство подразумеваются, но описаны не будут, ибо это 18 плюс, посторонние минус.
Собственно, хотелось действовать наверняка и выбрать все самое лучшее, потому и отправился я Birch, где был год назад и где был счастлив. «Пришел, увидел, победил», в HoReCa оптимизировано до «Зашел и зашло». Но такова уж сущ/чность хореканца, – в нас всегда сидит профессиональный червь недоверия и подозрительности, и заморить этого червячка ох как непросто. Потому и проходит любой поход в ресторан с любимой под девизом и мантрой: «Ешь! Молись! Люби!». Где «ешь» – повод или цель. «Молись!» – немые молитвы к хореканским богам, чтобы все было вкусно и красиво. Ну а «Люби!» в расшифровке не нуждается. Почему? См. выше (крыши).
За год мои дети узнали и выучили столько всего, что скоро доберутся и до моих книг. За год в моем полку прибыло хейтеров и фолловеров, а иллюзий убыло. Короче, за год даже отличный ресторан имеет все риски деградировать. Так оно, в общем, и бывает. Как сказал один поэт «Все хорошо начинали. Да плохо кончали…» Пробить планку трудно, удержать ее – еще сложнее. В общем, в Birch на особый тематический ужин мы приехали в нетерпении и предвкушении.
На пороге ресторана мы оказались за пять минут до 22.00 (времени нашей крепкой брони). В праздничный день в ресторане не было свободных мест, и немудрено, что столик наш еще был не наш. В голове моей добросердечной супруги играла песенка про пять минут, а у меня перед глазами возникла картина «Не ждали». Я напрягся. Любезный хостес предложил подождать, но высиживать в «предбаннике» свою очередь не хотелось, и я сказал, что мы подождем в машине. Режим придирок а-ля Антуан Эго (критик из «Рататуя») был активирован. «Белую березу заломаю», – просвистел я, по дороге к авто, мысленно переделав русское народное «ой, люли люли» в люлей-люлей…
Режим этот подразумевает пятиступенчатую оценку ресторана, сродни системе офицеров Michelin:
1) Продукт. Свежесть, качество, подача.
2) Техника и мастерство шефа.
3) Баланс во всем: от подачи до атмосферы и визуальных впечатлений. Баланс (продуманность) меню. Баланс вкуса.
4) Стабильность и уверенность. Сценарий вечера, трапезы. И впечатления от «второго свидания» с заведением.
5) Танец ангелов на языке: медленный вальс, самба или краковяк…
Разумеется, каждый пункт разворачивается на 100/500 деталей и наблюдений, но на часах прозвенело 22.00, и я злобно бросил взгляд на двери Birch. Оттуда нам махал рукой, приглашая войти, хостес в маске, через которую считывалась его улыбка. Ровно в 22.00 и ни копейкой больше.
На пороге и по дороге к нашему столику он начал радушную и приветливую беседу, обращаясь к нам по именам. Вот почему при заказе столика оператор выпытывал наши имена… «Как вам спектакль? Понравился?», – с искренним интересом спросил он. Догадка просвистела как пуля. За то время, пока мы собирались в ресторан, специальный сотрудник «пробил» нас по соцсетям и из постов и сториз выяснил, что мы были в театре. Вот это да! Удивили. Приятно. Оценил я и органичность нашего сталкера, его осанку, непринужденную, располагающую манеру. Все было мило и приятно.
Он артистично, но без пережимов, поведал нам, что подразумевает особый сет блюд, ради которого мы пришли и пригласил сомелье. Вечная дилемма нашей пары, выносящей мозг Бахусу в том, что я люблю красное, а супруга – белое. Ей хватает бокала, а я, порой, увлекаюсь. Мы шутливо спорим и приходим к компромиссу. В этот раз им стало простое (ибо все гениальное просто) решение сомелье – испанское rosé, угодившее нам обоим и превосходно дополнившее гастросет.
Я не буду возбуждать ваш желудочный сок и описывать блюда, указывая ценник в скобках. Скажу лишь, что проходных названий тут не было, а цена, пусть и не маленькая, была абсолютно оправдана. Мы однозначно получили больше, чем потратили. И речь не о размере порций, а о послевкусии этого вечера, о настроении, которое играло в нас и на следующий день, о сладкой грезе, в которую нас обмакнули как клубнику в шоколад…
-
Фото из инстаграм-аккаунта @birch_saintp
Особое удовольствие мне доставило то, что сотворили всю эту красоту мои братья-азиаты, насколько я мог судить по лицам. Один из поваров, принес, нет, не так, преподнес самое первое блюдо, дополнив его рассказом о технике и особенности приготовления. Он был приветлив и держал себя с достоинством, а в глазах его читалось непритворное удовольствие и гордость от всего происходящего в камерном пространстве Birch. Нет, эти березы не из хм… и веток. И передоза понтов и выпендрежа тут тоже не наблюдается, – думал я в «пересменке» между блюдами, спрашивая у старика Гугла, кому я обязан этой красотой и сладостью вокруг меня, достигнутой отнюдь не rosé–очками. Арслан и Мурад Бердиевы, выходцы из Средней Азии, – шепнул всезнайка в моем смартфоне. На фото из поисковика на меня смотрел тот самый шеф, что несколько минут назад отправил нас в гастропутешествие мечты. Так-то, наш брат, BLM! В смысле, Birch Lives Matter!
Я был покорен. Меня уже не удивляли самонаполняющийся бокал вина (как им удавалось остаться незамеченными, подливая то сверху, то справа, то сверху?! Чудеса? Мастерство!), палитра вкусов, обходительность. Все это я встречал и не раз. Во Франции и Великобритании, в мишленовских и авторских заведениях, куда очередь расписана на полгода вперед, но все вместе и разом уживается редко, а потому такие визиты столь остры и ярки. Бывает вкусно и искусно, а бывает так, что ни словами описать, ни буквами склеить. Давно известно, что в большинстве рейтинговых и помпезных ресторанов кухня остается где-то на 10-20 месте. Подрывается вся суть и смысл ресторана. А тут, в Birch все так, как надо. Причем и для профи, и для простых гостей. Комфортный минимализм, продуманная среда, повара и персонал без корон набекрень. Короче, бросайте чтение и не верьте мне, проверьте сами! Как говорится, сколько ни говори Birch во рту вкусно не станет.
Стоп-стоп, я не оставлю вас с этой приторностью на устах. Рубрика «Гастробайтер» предполагает кому горчиночку, кому горчичник, а кому и столовую ложку дегтя. По пятибалльной я ставлю Birch пятерку и прошу 0.5 сдачи. 4+, короче. И виной тому две причины. Первая – чтоб не расслаблялись! Вторая – из профессиональной зависти. Ее никаким сетом не заешь. В общем, рекомендую и наблюдаю. Если испортятся, я молчать не стану!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.