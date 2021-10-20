«Собака.ru» проводит ужин с экспертным советом премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Сегодня, 20 октября «Собака.ru» проводит в ресторане Probka закрытый ужин, на котором экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 выберут лучших в Петербурге.
Голосование будет закрытым, а выбирать победителей фуди будут из троек финалистов пользовательского голосования в каждой номинации.
Этой осенью весь Петербург торжествует: легендарная «Пробка» Арама Мнацаканова отмечает 20-летие, и мы — не исключение! Ужин экспертов премии посвящен великим рестораторам и их командам, любимым заведениям и гениальным шефам, в общем всем тем самоотверженным и смелым, кто делает наш город гастрономической столицей России.
Шеф-повар Вячеслав Морозов разработал специальное сет-меню c исключительно итальянскими хитами Probka: прославленные тортелли с бурратой и черным трюфелем, плечо барашка, томленное в ароматных травах, осьминог по-сицилийски и каноническим тирамису, за которым приезжают гастротуристы со всей России. На аперитив гостям подадут черную икру AM selection — именной продукт Probka Family, а также свежего морского ежа — закуску, созданную специально для нового итало-ливанского ресторана MINA.
К каждому блюду предусмотрен аккомпанемент в виде виски или коктейля на нем. Benriach называют «напитком со вкусом целого мира», прежде всего, из-за разнообразия вкусовых оттенков, которые рождаются благодаря выдержке в совершенно разных типах бочек: из-под хереса и рома, из нового американского дуба или в тех, где выдерживали марсалу — десертное крепленое вино из Сицилии. Именно эта эклектичность делает Benriach сверхгастрономичным.
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