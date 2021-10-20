«Собака.ru» проводит ужин с экспертным советом премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Сегодня, 20 октября «Собака.ru» проводит в ресторане Probka закрытый ужин, на котором экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 выберут лучших в Петербурге.

Голосование будет закрытым, а выбирать победителей фуди будут из троек финалистов пользовательского голосования в каждой номинации.