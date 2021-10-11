Дикий брют, костный бульон и конфеты со вкусом Петербурга: 5 лучших крафтовых проектов

Шоколад, о котором мог бы быть написан одноименный роман Джоан Харрис, только вместо Вианн Роше была бы петербурженка Ольга Яровикова. Чтобы достать лучшие какао-бобы, она поедет к племенам индейцев ашанинка, и может сделать шоколад даже с соленым огурцом. Неудивительно, что у Amazing Cacao не локальный, а мировой успех!

набережная Обводного канала, 74

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