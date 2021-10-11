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Что Где Есть

Дикий брют, костный бульон и конфеты со вкусом Петербурга: 5 лучших крафтовых проектов

Ремесленное продуктовое производство вышло на новый уровень и теперь может соревноваться с нашими главными гастрономическими единицами! Горожане создают дикий брют, варят костный бульон и делают конфеты со вкусом Петербурга. Рассказываем (впервые!) о 5 лучших крафтовых проектах в рамках ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021.

Сhocolatheca

Конфеты со вкусом Петербурга! Каково? Алена Мельникова (St. Petersburg Gourmet Days) и шоколатье Антонина Дьячкова создали бренд, который за год стал городским трейдмарком. Со вкусом пышек с Конюшенной или с черным трюфелем: эти конфеты (ручная работа! тончайший корпус!) достойны представлять гастростолицу России.

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Holy Popsicles

В ряды производителей крафтового мороженого в Петербурге «попсиклс» пришли, увидели и победили. Запоминающаяся геометричная форма, созданная на 3D-принтере, натуральные ингредиенты и веганская линейка. Неожиданные вкусы— от смородины с лавандой до клубники с ревенем — и формы: например, вупи-пай с мороженым.

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Amazing Cacao

Шоколад, о котором мог бы быть написан одноименный роман Джоан Харрис, только вместо Вианн Роше была бы петербурженка Ольга Яровикова. Чтобы достать лучшие какао-бобы, она поедет к племенам индейцев ашанинка, и может сделать шоколад даже с соленым огурцом. Неудивительно, что у Amazing Cacao не локальный, а мировой успех!

набережная Обводного канала, 74
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Bones Kitchen

Любая хозяйка знает, как сложно (и долго!) варить крепкий бульон, и гениальный стартап готовых костных решил эту проблему. Говядина, цыплята и индейки— все с ферм ЛО, для грибного — белые с Алтая. Энциклопедический набор специй: в мясной, скажем, идет даже можжевельник, в рыбный—водоросли. Каждый бульон готовится целые сутки

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Dikiy Brut

Звездный дуэт бартендеров Антона Волобуева и Артура Фролова изменили все наши представления о квасе. Их «Дикий брют» — сухой и с объемным вкусом, почти без сахара и со своей технологией приготовления: такой квас — безалкогольная альтернатива натуральному вину, сухому сидру и крафтовому пиву, а не способ освежиться в жару.

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«Собака.ru» благодарит за поддержку

партнеров премии «Что где есть в Петербурге» — 2021: 

бренды Индилайт и Озёрка

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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