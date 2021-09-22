8 бартендеров Петербурга, которые удивили нас в 2021

Алена Ковальчук

Tagliatella Caffe

Всего два года в семье #FollowTheRabbits (El Copitas и др.), а такой рост! Пробившись в старшие бартендеры в Paloma Cantina, Алена так круто держала заведение, что именно под нее было принято решение открывать Tagliatella Caffe с исключительно женской командой: леди-босс набрала команду, и бар с постоянным фулхаусом у них работает как часы.