8 бартендеров Петербурга, которые удивили нас в 2021

Весь год мы следили за их мировыми гастролями (даже в условиях пандемии!), экспериментами, новыми проектами и коктейльными картами. Представляем номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 в категории «Прорыв года среди бартендеров». Знакомьтесь и голосуйте!
Михаил Федотовский
По заданию в профшколе бар-менеджер Social Club придумал и опубликовал идеи коктейлей, посвященных мексиканскому художнику Рамону Вальдиосера и цвету Mexican Pink. И его пригласили с ними на гастроли в Мексику! 5 лучших баров в Мехико, Оахаке и Тулуме, 600 приготовленных напитков: эту историю обязательно экранизируют!
Василий Марков
На коктейли Маркова в ресторан Made In China приходят специально. За то, как изобретательно в классические рецепты он встраивает азиатские аутентичные ингредиенты — корейский соджу и китайский байцзю, шисо, нори, юдзу и кимчи — на одной из важных барных премий Василий удостоился звания «Коктейльный инженер».
Андрей Коробков
По карьерной лестнице в самой титулованной барной команде Восточной Европы El Copitas Bar Андрей за 3 года даже не поднялся, а взлетел. Сейчас он, можно сказать, топ-менеджер — старший бартендер всех проектов группы #FollowTheRabbits и глобальный бренд-дипломат их крафтовой водки — это первый в мире такой спирит от барменов.
Валерий Рыжков
Эндемик среди барменов, расцветший на берегу Финского залива в ресторане высокой кухни Eclipse. Коктейли Рыжкова, как и местная haute cuisine осмысляют дары окружающей ингерманландской природы: в гимлет идет джин на карельском можжевельнике, в маргариту — обесцвеченные соки лесной земляники и ревеня.
Алена Ковальчук
Всего два года в семье #FollowTheRabbits (El Copitas и др.), а такой рост! Пробившись в старшие бартендеры в Paloma Cantina, Алена так круто держала заведение, что именно под нее было принято решение открывать Tagliatella Caffe с исключительно женской командой: леди-босс набрала команду, и бар с постоянным фулхаусом у них работает как часы.
Антон Широбоков
Пока отцы-основатели Perfect Bars Team («Цветочки», Ultramen и другие) заняты на стройке своей империи, в их флагманском баре «Полторы комнаты» рулит Мистер Пожар: так прозвали Антона за молниеносные коктейльные экспромты и эксперименты в собственноручно налаженном производстве комбучи для всех заведений команды.
Игорь Кленов
Обладатель серьезного портфолио (22.13, Cococo, Tipplers, Primi) в рыбном ресторане Sea, Signora сумел за барной стойкой открыть портал в Средиземноморье. В негрони у него идет джин на цветах клитории, в спритц — пюре из опунции, в один из джин-физов — ликер из бергамота, в другой — кордиал из тимьяна, оливок и розмарина.
Ильгар Вахабов
Из-за пандемии после 10 лет карьеры в Москве и в Лондоне у Бека Нарзи и за стойками лучших баров Дубая и ОАЭ Ильгар вернулся в Петербург (ура!) и в ресторане Ognivo дал, что называется, огня. Собрал в баре редчайшие джины — парфюмированный испанский, нормандский на специях — и готовит выдающиеся коктейли с итальянским характером.
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