10 блюд из гречки в кафе и ресторанах Петербурга

Duo

Мало что в мире также стабильно, как гребешки с гречей у Димы Блинова. В меню Duo они числятся уже 7 лет без особых изменений — мурманских моллюсков с крупой и копченой уткой заказывают около 800 раз в месяц. Такая вот городская достопримечательность!