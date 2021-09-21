10 блюд из гречки в кафе и ресторанах Петербурга

Рекордные цены на гречку (больше 100 рублей за килограмм впервые за 10 лет!) сподвигли редакцию «Собака.ru» вспомнить любимые блюда из этой крупы в кафе и ресторанах Петербурга. Встречайте: каша, боулы, гречотто и даже веганский десерт!
«Сад»
Шеф Андрей Красов в ресторане готовит блюдо из листа своих семейных завтраков. Гречку с чесноком и луком замешивает с домашним зеленым песто, эмульсией из овощного бульона и сливочного масла. На тарелке все оказывается с мятым авокадо, вешенками, свежими томатами и тёртым пармезаном.
|ул. Б. Зеленина, 23А
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«Ателье Tapas & Bar»
Фаворит среди всех утренних блюд Петроградской стороны — зелёная гречневая крупа с опалённым лососем и яйцом пашот приправлена муссом из сыра качотта и эмульсией из масла и бульона.
|Лахтинская ул., 8
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Duo
Мало что в мире также стабильно, как гребешки с гречей у Димы Блинова. В меню Duo они числятся уже 7 лет без особых изменений — мурманских моллюсков с крупой и копченой уткой заказывают около 800 раз в месяц. Такая вот городская достопримечательность!
|Кирочная ул., 8А
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Flor
Приличный петербуржец теперь на Рубинштейна заглядывает чаще с утра (увы!). Весомые причины имеются: почти классическая гречневая каша с яйцом пашот, авокадо и художественными кляксами зеленого травяного масла.
|ул. Рубинштейна, 14
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Bio My Bio
Матильда Шнурова и Игорь Гришечкин создали в Петербурге зону, свободную от сахара, глютена и лактозы, да еще и в сказочном интерьере с деталями из мастерских Мариинского театра. На «рынок» завтраков зашли с козырей и предлагали гречотто с ароматом трюфеля, а теперь — зеленую гречку, сдобренную карри, хрустящим кейлом и пармезаном.
|Вознесенский пр., 6
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2а Concept
Кофейня на Гороховой специализируется на здоровом питании и вместо простой гречи с овощами здесь подают модный боул в трех исполнениях: с сыром, яйцом пашот и овощами, с грибами и томатами или с курицей.
|Гороховая ул., 49
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Le Courage
Мало того, что ресторан русской кухни, так находится еще и в жилом комплексе «Русский дом» — оставить меню без гречневой каши шансов просто не было! Подают сверхсливочную гречку с обжаренными лесными грибами и пармезаном в ажурных фарфоровых тарелках.
|Басков пер., 2
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Grasseria
Эскимо без сахара и молока существует! Находится в разделе веганских десертов Grasseria и состоит лишь из пророщенной зеленой гречки, кешью, кокосового молока. Сахар заменяет сироп топинамбура.
|ул. Салова, 61
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KuznyaHouse
Клуб «Завтрак» Руслана Закирова не может обойтись без свежих оттенков: в кашу из зеленой гречки он добавляет мятый авокадо и инкрустирует черной икрой.
|наб. Адмиралтейского канала, 2А
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