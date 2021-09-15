Ресторан-бар «Ленторг» от создателей Subzero: еда на каждый день, винтаж и редкий алкоголь

Меню открывается хрестоматийным «футуровским» хлебом, а дальше – закуски вроде гуакамоле (здесь он бодрый, в меру пикантный и очень свежий), куриного паштета с персиками или севиче из тунца (must try!). Фотогеничный сливочный клэм-чаудер с моллюсками подают с гренками, треску – с капустой, подрумяненной в хоспере, а в хот-дог закладывают сочную сырную сосиску.

Растительного не много, но есть за что зацепиться: айсберг на гриле с йогуртом, авокадо с яблоком или баклажан с ореховым соусом.