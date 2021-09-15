Ресторан-бар «Ленторг» от создателей Subzero: еда на каждый день, винтаж и редкий алкоголь

С периодичностью раз в месяц на Большой Зелениной открывается по достойному проекту! Замыкающий в очереди – ресторан-бар «Ленторг» от авторов сверхуспешных японских Subzero. Капитан кухни Илья Бурнасов (Italy Group, Pio Nero и собственная Pizza Point) собрал в меню микс Испании, Италии, Германии и Мексики.
Имя заведению досталось от предприятия ленинградской торговли, которое с 1956 года располагалось по этому же адресу – Б. Зеленина, 19. Сейчас здесь совмещен бар и ресторан, в котором могут разместиться 40 гостей. В интерьере – винтаж и антиквариат в освобожденных от многолетнего гипсокартона стенах. Старинный финский комод за стойкой, на ней – итальянская кофемашина Faema 1961 года c неоновой подсветкой задней панели (внешний вид машины определил ей место в музеях промышленного дизайна!). Керамическая посуда, кстати, из Бельгии – на ней подается все кроме стритфуда, который выносят на эмалированных подносах.
Меню открывается хрестоматийным «футуровским» хлебом, а дальше – закуски вроде гуакамоле (здесь он бодрый, в меру пикантный и очень свежий), куриного паштета с персиками или севиче из тунца (must try!). Фотогеничный сливочный клэм-чаудер с моллюсками подают с гренками, треску – с капустой, подрумяненной в хоспере, а в хот-дог закладывают сочную сырную сосиску.
Растительного не много, но есть за что зацепиться: айсберг на гриле с йогуртом, авокадо с яблоком или баклажан с ореховым соусом.
Парни из Subzero сами выросли на Петроградской стороне, поэтому хотели сделать заведение в стиле «бар на районе с едой на каждый день», но без попсового алкоголя. Так в карту определили датскую ржаную водку, латышский сидр, новозеландский джин черного цвета, который при соединении с тоником становится розовым, эстонское вино из ревеня и крыжовника, привезенное неорюмочной Laboratorio Distilita, чей штаб расположен в «Бертгольд Центре».
Коктейли для «Ленторга» придумала команда бара «812»: помимо классики вам смешают твист на «Негрони» с джином, биттером и какао-бобами или вариацию «Виски сауэра» с бергамотом и белым вином.
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