Хамон, бычьи хвосты и карабинерос: на Рубинштейна, 14, открылся португальский ресторан Flor

Новый ресторан от подаривших нам Robata Bar на Пяти углах Даниеля Арасланова и шеф-повара Романа Скорикова, в творческом портфеле которого Espelette, «Северянин», «Рубинштейн», а также путь до сушефа лондонского ресторана Элен Дарроз с двумя звездами Мишлен. Стоило побывать в Лиссабоне, влюбиться в цвет португальской плитки с фасадов зданий, чтобы открыть проект средиземноморской кухни.

Бирюзовая плитка — интерьерная фабула для Бориса Львовского и архитектурного DA BUREAU. Она встречает гостей на входе и неожиданно согревает — большой стол из этой же плитки предусмотрительно с подогревом. Сталь и дерево, мягкий беж и расписанные стены: обитатели морских глубин наблюдают за трапезой. За пару дней до открытия команда бюро затирала нарисованных осьминогов и искусственно состаривала кожаные подушки в стремлении добиться «того самого» живого эффекта.

Пространство поделено на 3 отдельных зала, один из которых — изолированная комната на 6 человек. За работой открытой кухни можно наблюдать за шеф-тейблом, помещающим 5 гостей.