Хамон, бычьи хвосты и карабинерос: на Рубинштейна, 14, открылся португальский ресторан Flor

От создателей Robata Bar: морские гады, ползущие со стен, бирюзовая плитка и португальская кухня. Рассказываем о новом проекте Flor на Рубинштейна, 14, и предрекаем статус нового места притяжения на самой ресторанной улице Петербурга.
Новый ресторан от подаривших нам Robata Bar на Пяти углах Даниеля Арасланова и шеф-повара Романа Скорикова, в творческом портфеле которого Espelette, «Северянин», «Рубинштейн», а также путь до сушефа лондонского ресторана Элен Дарроз с двумя звездами Мишлен. Стоило побывать в Лиссабоне, влюбиться в цвет португальской плитки с фасадов зданий, чтобы открыть проект средиземноморской кухни.
Бирюзовая плитка — интерьерная фабула для Бориса Львовского и архитектурного DA BUREAU. Она встречает гостей на входе и неожиданно согревает — большой стол из этой же плитки предусмотрительно с подогревом. Сталь и дерево, мягкий беж и расписанные стены: обитатели морских глубин наблюдают за трапезой. За пару дней до открытия команда бюро затирала нарисованных осьминогов и искусственно состаривала кожаные подушки в стремлении добиться «того самого» живого эффекта.
Пространство поделено на 3 отдельных зала, один из которых — изолированная комната на 6 человек. За работой открытой кухни можно наблюдать за шеф-тейблом, помещающим 5 гостей.
В меню блюда, отправляющие в путешествие по южным прибрежным городам: хамон иберико, креветки в чесноке, крабовый рийет, чечевичный суп с бычьими хвостами, ризотто четыре сыра с хурмой и эстрагоном, лингвини с крабом и морской язык.
К морепродуктам здесь относятся с почтением и продают на вес. Креветки карабинерос (те, что крупные промысловые и ярко-красные), осьминоги, крабы и кальмары — все можно приготовить либо на гриле, либо на сковородке со сливочным маслом и чесноком. Вонголе и мидии бланшируют в белом вине, либо подают подмаринованными на морском ледяном плато (а точнее на этажерке) с кальмарами, креветками, осьминогом, лососем и тунцом.
Местный аттракцион — паштейш бакаляу — португальские пирожки из сушеной соленой трески, которая волею не водится в Португалии, а предпочитает северные воды Норвегии.
Flor щедры на комплименты: каждому столу – корзина с тремя видами домашнего хлеба из подовой печи – ржаной, с шафраном (берем!) и булочка с вялеными томатами и оливками. Подают с зеленым маслом и оливковым тапенадом. Для хлеба была отдельная фотосессия, так его тут любят (заслуженно, должны сказать). И порто! Порто, конечно, в конце вечера.
Пробуйте запеченную треску с соусом пиперад из трех видов перца, суп с гребешком и морскими ежами, которые тушатся в вине. На десерт обязателен пирог из яблока и корня сельдерея с ледяным попкорном из топинамбура.
Винную карту разрабатывал сомелье Алексей Амелюшин (работал в Ginza Project, сейчас полноценно в зале Flor) и включил 60 бутылок. Помимо выдержанных вин найдется и молодое португальское Vinho Verde.
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