Больше 100 рублей за килограмм: в России впервые за 10 лет выросли цены на гречку

Последний раз гречка стоила больше 100 рублей в мае 2011 года. Тогда цена на продукт выросла до 112 рублей за килограмм. В 2020 году на стоимость гречки повлиял высокий спрос в начале пандемии: россияне скупали крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции.

Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. В июле цена выросла в 1,8 раза — до 87 рублей за 1 кг. При этом показатели июля и августа прошлого года все равно на 17% ниже, чем в эти же месяцы 2021 года.

Подорожание гречки может быть связано с дефицитом на рынке, считают в компании «АФГ Националь». По другой версии, на цены повлиял правительственный запрет экспорта этой крупы. Пока производители ждали снятия ограничений на вывоз, они «придержали» продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России.

Напомним, в Минсельхозе рассказали, стоит ли ожидать подорожания мяса, сахара, молока и подсолнечного масла. В ведомстве говорят, что значительного подорожания не ожидается из-за господдержки предпринимателей. Но небольшой рос цен на эти продукты все-таки произойдет.

Также россияне чаще отдают предпочтение органическим продуктам питания, нежели обычным. Продажи за год выросли на 13% в денежном выражении.