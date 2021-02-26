10 новых антипохмельных блюд в кафе, барах и ресторанах Петербурга

Наваристая похлебка, острый рамен или пельмени — традиционно лучшие антипохмельные рецепты. Списком из десятка блюд рассказываем, куда и за чем идти, чтобы вернуться в себя после возлияний накануне!
Лапша в Ossu
Открытая в декабре лапшичная от Димы Кюлленен (Ronny, Gills) и Антона Кузнецова пришлась совсем кстати! Кроме душеспасительной и очень доступной домашней лапши с жареным кальмаром, овощами и имбирем в томатно-устричном соусе берем бутылку холодного пива из холодильника с табличкой «Водопой» и наблюдаем за гипнотическим растягиванием теста.
|ул. Некрасова, 21
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Сытная техасская похлебка в Smoke BBQ
Подобное лечим подобным и снова отправляемся на улицу Рубинштейна на следующий день после променада по барам! Исцеляющая похлебка прямиком из печи — это обилие овощей, крепкий бульон и говяжья грудинка из коптильни. Идеальный пэйринг — стопка ледяной водки.
|ул. Рубинштейна, 11
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Рамен в Takeru Ichiba
Владимир Конюхов, шеф-повар и совладелец Takeru Ichiba (а еще Ikigai), с декабря делает реанимирующие рамены в морском контейнере во дворе Василеостровского рынка. Каждую субботу ноги сами несут нас за ароматным и горячим, томатным мисо раменом с беконом, шпинатом и пармезаном (и обязательные битые огурцы вприкуску!).
|Большой проспект В.О., 16
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Куриный суп с пельменями в Kuznya House
В Kyznya House все запредельно логично — сначала бранч с игристым, потом танцевальная вечеринка, а с утра и здесь же воскрешающий куриный бульон с щавелевым песто и домашними пельменями. После этого блюда точно появятся силы даже на то, чтобы рассекать лед на катке по соседству.
|наб. Адмиралтейского канала, 2А
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Бургер в Hitch
Сочный бургер – действительно то, чего иногда хочется с утра после разбойной вечеринки. Если такой антипохмельный рецепт для вас, советуем отправиться в один из ресторанов Hitch (или не вылезать из кровати и заказать доставку). Дают бургер с мраморным межреберным мясом, томленом в специях, маринованными огурцами и острым халапеньо.
|пр. Медиков, 10;
Московский пр-т., 179
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Картофель фри в кафе «Мечтатели»
В «Мечтателях» дают аперитив, на наш взгляд, идеально отвечающий теме подборки. Это гастрономическая пара из картофеля фри с трюфельным айоли (номинант ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший стритфуд») и бокала шампани (990 рублей). Маст!
|наб. реки Фонтанки, 11
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Чечевичный суп в St. Martin
Адепты карибской кухни сочинили самый антипохмельный чечевичный суп (проверено редактором не один раз!). Чечевица, обжаренные как нужно бекон и говяжья вырезка при подаче заливаются ароматным густым бульоном.
|ул. Белинского, 1
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«Ложная килька» в томате в Charlie
Во-первых, Charlie — могут быть здесь уже только потому, что дают ледяного игристого на завтрак, который целый день! Но еще здесь придумали «ложную кильку» в томате — похмельную кашу из пшенки с муссом из тунца.
|наб. канала Грибоедова, 54
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Том ям в Chang
Антидот готовят в ресторане Chang — Том Ям. Внутри домашняя паста на основе галангала (родственник имбиря), лемонграсса, листьев кафрского лайма, чили, чеснока, креветочной пасты и рыбного соуса. К ней добавляются остро-кисло-сладкий бульон (похмелье — оно такое) из фермерской курицы, аргентинские креветки, кальмары, вонголе и вешенки со спелыми томатами.
|Московский пр., 186
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Франсезинья в Flor
Франсезинья — португальский сэндвич. В Flor его готовят с морепродуктами и соусом из пива (в Порту такой же!), в котором обжаривают пшеничный хлеб. От традиционного рецепта местный бутерброд отличает наличие мусса из тунца, креветок и кальмаров, обожженных с чоризо. Подают с глазуньей!
|ул. Рубинштейна, 14
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