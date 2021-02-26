10 новых антипохмельных блюд в кафе, барах и ресторанах Петербурга

Куриный суп с пельменями в Kuznya House

В Kyznya House все запредельно логично — сначала бранч с игристым, потом танцевальная вечеринка, а с утра и здесь же воскрешающий куриный бульон с щавелевым песто и домашними пельменями. После этого блюда точно появятся силы даже на то, чтобы рассекать лед на катке по соседству.