На Василеостровском рынке в морском контейнере открылась раменная Takeru Ichiba

Алена Голдырева и Владимир Конюхов (команда Ikigai) запустили четвертый совместный проект — раменную Takeru Ichiba. Подают 8 видов рамена: от классических со свининой или морепродуктами до авторских кимчи с ростбифом или томатного с беконом и пармезаном. Здесь место и битым огурцам, эдамаме, хенд роллам, гёдза и боулам: с креветками и кальмаром или с лососем и авокадо!

Мебель — ручная работа команды «Комбината». Картина во всю стену — работа московского художника Александра Тито.

Команда продолжает концепцию «Пожалуй, лучший рамен» и «Еда важнее локации». В ближайшее время заработает доставка блюд Takeru.