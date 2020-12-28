16 лучших новогодних столов, которые накроют прямо у вас дома рестораны Петербурга

Новогодний ужин COCOCO Bistro

Команда Игоря Гришечкина запекла целиком птицу от фермеров Ленобласти, нашинковала все овощи для салатов и сварила холодец. Целый ужин на компанию из четверых обойдется в 9 900 рублей. Внутри: килограмм оливье с пастрами, селёдка под шубой, холодец из копчёной свиной рульки, куриный паштет, соленья, ассорти домашних мясных деликатесов (брезаола, салями, рулет из свиной грудинки, окорок), запечённая целиком курица с мандаринами и картофелем, 10 пирожков (с капустой, ливером, яйцом и луком), буханка хлеба Тартин и взбитое сливочное масло.

Заказ нужно сделать за 3 дня до предполагаемой доставки по телефону +7 905 200 70 10