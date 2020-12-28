16 лучших новогодних столов, которые накроют прямо у вас дома рестораны Петербурга

2020 год уходит от нас с полностью закрытым общепитом и необходимостью готовить самостоятельно — рестораны Петербурга решили спасти ситуацию и доставлять готовые новогодние столы! Редакция «Собака.ru» разобралась, где заказать целого молочного поросенка, устриц, морских ежей, курицу в мандаринах и говядину Веллингтон.
Новогодний стол BIO MY BIO
Блюда, приготовленные с пользой и без сахара, глютена и лактозы доставят в любую точку города. В «New Year Menu» праздник начинается с лёгких салатов — зелёного с пастрами из индейки (1 200 руб), зеленого салата с кальмарами и авокадо (1 200 руб) и яичного с копчёной макрелью (850 руб), и интересных закусок — вителло тонато с гречневым попкорном (950 руб), горохового хумуса и гуакомоле с начос и хрустящими овощами (1450 руб), мясной тарелки собственного приготовления (650 руб), микса маслин и оливок (450 руб) и корзинку безглютенового хлеба (490 руб) – льняного, бородинского и багета. На горячее привезут запеченную целиком птицу и мясо от проверенных фермерских хозяйств Ленобласти – курицу с овощами (2 500 руб), утку с зелёной фасолью, мандаринами и утиным жу (4 600 руб) или брискет из говядины с корнслоу (3 300 руб).
Доставку можно оформить по телефону +7 962 710 70 00
Новогодний ужин COCOCO Bistro
Команда Игоря Гришечкина запекла целиком птицу от фермеров Ленобласти, нашинковала все овощи для салатов и сварила холодец. Целый ужин на компанию из четверых обойдется в 9 900 рублей. Внутри: килограмм оливье с пастрами, селёдка под шубой, холодец из копчёной свиной рульки, куриный паштет, соленья, ассорти домашних мясных деликатесов (брезаола, салями, рулет из свиной грудинки, окорок), запечённая целиком курица с мандаринами и картофелем, 10 пирожков (с капустой, ливером, яйцом и луком), буханка хлеба Тартин и взбитое сливочное масло.
Заказ нужно сделать за 3 дня до предполагаемой доставки по телефону +7 905 200 70 10
Новогодний стол от ресторана «Банщики»
«Банщики» принимают заказы на блюда, без которых не обходится 31 декабря. В меню более 60 новогодних бестселлеров: от домашних солений (огурцы, маслята, капуста), колбас (свинина, оленина, баранина, говядина) и рыбы из собственной коптильни до оливье разных видов (мастхэв — с копченым лососем и красной икрой), запечённого гуся или утки на компанию. Доставка осуществляется 30 и 31 декабря не только по всему Петербургу, но и в загородном направлении — от Зеленогорска до Ломоносова.
Заказать можно по телефону +7 929 112 60 27
Тосканский ужин от Jerome
Антонио Фреза придумал два ужина — тосканский и сицилийский! Нас заинтересовал первый, поэтому предлагаем отметить Новый год по северным тосканским традициям, как у шефа на его родине, с мясными блюдами. Все уже готово к подаче, горячие блюда нужно будет только разогреть. В набор на 4 персоны (9900 руб) входит бок ягнёнка с копченым лабане, картофелем, чесноком и розмарином, останется разогреть в духовке, пармиджана, говяжий язык со сморчками, ростбиф, два вида домашнего хлеба на 88-летней (!) закваске с маслом из фермерских сливок. На десерт – целый лоток фирменного тирамису с печеньем амаретти.
Заказ можно сделать по телефону +7 921 918 69 20
Марокканский стол от Saviv
Израильское бистро к празднику приготовило три новогодних набора на компанию из четырех человек: конечно, израильский, марокканский и левантийский. Расскажем про самый загадочный — марокканский. Закуски to share: фирменный хумус, маринованные оливки, салями с трюфелем, салат с солеными лимонами, сладкой хурмой и фермерским сыром робиола, паштет из печени индейки. Главное блюдо – дорада, маринованная с овощами и печеной свеклой с марокканским соусом чермула, останется только запечь в духовке. Свежеиспеченный израильский хлеб: хала и бейглы, питы, целый набор фирменных соусов: амба, тахини, чермула и маринованные перцы чили. На десерт – израильский кекс Бабка с шоколадом.
Заказ можно сделать по телефону +7 911 920 86 11
Морепродукты от La Perla
Когда живые морепродукты — специалитет заведения, можно обогатить и новогодние столы петербуржцев. La Perla доставят дальневосточных, французских и японских устриц от 210 рублей за штуку. Также можно сделать запас на все каникулы и заказать креветки, камчатского краба, морских ежей и гребешки или собрать фирменное Seafood Plato на кампанию.
Заказ можно сделать по телефону +7 921 366 68 93
«Косуля» накрывает на стол
Закусочная готова доставить несколько наборов на выбор: 2000 руб, 3000 руб, 5000 руб (в зависимости от наполнения и количества гостей). Основной профиль — закуски русского застолья, среди которых оливье, селедка под шубой, паштет из копченой скумбрии, черные соленые грузди, цыпленок, фаршированный капустой и яблоками в апельсиновом соусе, руколепные вареники, холодец, запеченная буженина и даже тартар из кижуча!
Предзаказ по телефону +7 921 892 82 65
Новогодняя кулинария от Smoke BBQ
Бренд-шеф Алексей Каневский, большой знаток мясной гастрономии и главный специалист по барбекю в России, включил в меню доставки блюда, которые дымятся, коптятся и румянятся в знаменитом смокере ресторана – индейка и утка, молочный поросенок, лопатка ягнёнка, говяжье ребро, целая форель и, конечно, «тот самый брискет». Кроме того, можно заказать и фирменную бакалею из лавки – соус BBQ, огурцы в бурбоне, а еще техасский картофельный салат.
Предзаказ нужно оформить за 2 дня до даты доставки по телефону +7 921 905 53 72
Праздничный стол от RED
На компанию из четырёх-шести человек идеально подойдет, например, «Pâté en croûte» французский мясной пирог с пате из утки и кролика с фисташками, запеченная целиком утка, фаршированная пряной вишней, курагой, черносливом и яблоками (4600 руб), биф Веллингтон из говяжьей вырезки (6000 руб) или же каре ягнёнка на гриле (4800 руб). Из закусок в ресторане предлагают ростбиф из мраморной говядины, буженину и два вида паштета: из печени кролика и луковым конфитюром или из утиной печени с луковым мармеладом.
Предзаказ нужно оформить за 2 дня до даты доставки по телефону +7 (812) 927 46 64
Гастрономический праздник от Charlie
В меню новогодней доставки авторский оливье с лососем (1300 руб за кг), оливье с колбасой «так, как надо» (900 руб за кг), запеченная форель, фаршированная овощами (1500 руб), запеченный лосось с прованскими травами (1400 руб). На утро советуем заказать фирменные профитроли с разными начинками: паштет с черносмородиновым джемом, форшмак, хумус, тунец, угорь или сладкие с кремом. На компанию лучше всего брать киш с лососем (1400 руб), сырный киш (1200 руб) или овощной (900 руб).
Заказ можно сделать по телефону +7 (812) 926 00 12
Новогоднее меню от «Мечтателей»
В гастрономическом кафе сделали отдельное меню праздничных блюд, которые можно заказать, начиная с 25 декабря и в течение всех новогодних праздников. Килограмм холодца из утки с ягодно-пряным соусом обойдется в 1200 руб, а утка в азиатском маринаде с ягодной глазурью, подготовленная к запеканию — в 1900 руб. Из интересного: тесто для печенья с шоколадом или пряное, сырный кекс и 30 замороженных сырников на утро 1 января.
Заказ можно сделать по телефону +7 921 761 31 55
Утка по-пекински от Ultramen
Большая утка с хрустящей корочкой (3700 руб), которая маринуется несколько дней в особом миксе специй, а потом запекается. Вместе с ней привезут лепешки, соус хойсин (с жиром этой же утки) и микс зелени (огурец и лук порей). Ultramen советуют заворачивать ломтики мяса в азиатский тако. Всего есть 15 штук, торопитесь!
Предзаказ можно оформить по телефону +7 931 999 38 48
Новогодние сеты от бара «Сезоны»
Небанальные канапе, профитроли с начинками от икры, риета из рижских шпрот до крема из карамели с голубой елью, ростбиф с шишковым вареньем. Сетов лучше заказывать несколько — 1500 руб, если брать от трех штук.
Заказы принимаются до 28 декабря по телефону +7 (812) 906 01 61
Стейки для самостоятельного приготовления и готовые блюда от ресторана «Блок»
Шортлойн или сочная вырезка с рекомендациями по приготовлению — идеально для загородного празднования. К ним можно подобрать с десяток уже готовых блюд: блины с подосиновиками, гравлакс из форели с оладьями из цукини, бараньи языки на грили или голубцы с раковыми шейками.
Заказ можно оформить по телефону +7 (812) 415 40 40
Ребра для гриля и 4 кг еды от Frank
Две ленты ребер с бейби-картофелем с углем и розжигом (1290 руб) или четыре (2390 руб) — для любителей загородной романтики. Еще есть два новогодних набора, внутри которых севиче, тартары, фирменная пастрами и оливье: 4 килограмма блюд с подробным видео-рецептом (4900 руб).
Заказ можно оформить по телефону +7 (812) 602 52 62
Корпоратив на удаленке от Kuznya House
Спасибо, что не забыли и тех, чьи корпоративы в ресторане тоже ушли в небытие. Руслан Закиров готов провести его онлайн в zoom-конференции! Есть два варианта ужина (его нужно самостоятельно приготовить и сервировать): один с гребешком, свекольным карпаччо, тунцом и утиной ножкой, второй с гречневыми тарталетками, оливье с крабов, окрошкой и гусем. Ребята собрали новогодний плейлист, подобрали вино и установили дресс-код: black tie + slippers.
Заказы принимаются минимум за три дня до желательной даты по телефону +7 911 921 16 69
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