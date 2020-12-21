Где пить горячие коктейли этой зимой: 15 вариантов в ресторанах Петербурга

Малиновый грог с творожным сыром, абрикосовый коньяк с облепихой, белый глинтвейн с кокосом, пунш с тыквой и марокканский чай с грушей и можжевельником — наша редакция прошлась по барам и ресторанам Петербурга в поисках лучших горячих зимних коктейлей.
Праздничные миксы на Новой Голландии
Kuznya открыли сезон согревающих напитков тремя классными миксами: первый — Pam — на роме c добавлением малины и вишни, лимона и тимьяна; второй, похожий на рождественское утро — Apricot Express — на абрикосовом коньяка с облепихой, малиной и цитрусовыми; а третий на основе виски, пряного амаро, с алтайским чаем, гранатом и вареньем из еловых шишек — Goosebump — отправит в заснеженную деревню.
|Kuznya
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Вариации на пунш и глинтвейн в Rule 154
Новый израильский гастробар на Рыбацкой улице подготовил пару способов для экстренного согревания. Вариация на глинтвейн с добавлением Саган-Дайля, малины и цитрусов называется Адар (в еврейском календаре так зовется двенадцатый месяц). А горячий пунш на гибискусе с ромом, гранатовым кордиалом и травами — Тевет.
|Rule 154
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Импровизированные глинтвейны в Charlie
В Charlie к горячим коктейлям подошли по классике, но с импровизацией. Гости гастрономического кафе согреваются можжевеловым глинтвейном на красном вине и глинтвейном на белом вине с пряной хересной вишней.
|Charlie
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Ананасовый пунш разных температур
В Гусарах на Фонтанке к делу подходят с завидной практичностью: летом подают ананасовый пунш на белом вине и джине холодным, а зимой — горячим (и всего за 190 рублей за порцию!).
|Гусары
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Белый глинтвейн в новом баре PRIMI
Белый глинтвейн приготовлен на основе светлого рома и Виньо Верде — вина с ярким тропическим вкусовым профилем и немного маслянистой текстурой. Чтобы подчеркнуть это, в коктейль добавляет стружку кокосового масла. Зеленый кардамон оттеняет фруктовые ноты.
|PRIMI
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Алтайская рябина на коньяке
В закусочной «Косуля», что на Караванной улице, вас согреет не только горячая алтайская рябина на коньяке с домашним пряным сиропом (бадьян, кардамон, корица, гвоздика), но и подача в изумрудном подстаканнике с золотыми птицами.
|«Косуля»
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Коллекция горячих коктейлей в «Вино и Вода»
Названия коктейлей — кардинал, массака, руби, кармин — это названия цветов красного спектра. В состав одного входит джин и тизан — смесь из садовых ягод и гибискуса. Другой — классический малиновый взвар с грейпфрутом и имбирем. И напоследок — авторский микс на основе горячего белого вина, груши, грейпфрута, мяты и розового сиропа.
|«Вино и Вода»
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Малиновый грог с творожным сыром
Если хотите прямиком из Петербурга в Сибирь, достаточно заказать малиновый грог в баре «Хочу в Сибирь». Горячий, сливочно-ягодный коктейль на пряном роме, с яркой малиной, медом, специями и (неожиданно) творожным сыром.
|«Хочу в Сибирь»
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Черносмородиновый глинтвейн с чипсами кумквата
Итальянское бистро «Вини, пани и салями» решили никого не удивлять и варить глинтвейн. За основу, конечно, взяли красное вино, добавили апельсины, гвоздику и анис, но украсили черносмородиновым ликером и чипсами кумквата.
|«Вини, пани и салями»
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Пунш с тыквой и ромом
Ресторан Teplo называется так неспроста — здесь действительно можно согреться. Этой зимой на Большой Морской предлагают пряный тыквенный пунш на основе рома с остротой красного и черного перца, бадьяном и темным ромом.
|Teplo
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Чай с собой в ресторане Hunt
Прогулки по Рубинштейна будут намного комфортнее с горячим чаем в руке. Hunt предлагает сладкий чай с облепихой, имбирем, медом и розмарином или кисло-сладкий таежный чай с вареньем из шишек, тимьяном и лесными ягодами. С собой напитки будут стоить всего по 150 рублей.
|Hunt
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Дымный пунш с копченым чаем
Переносимся на дачу в Ленобласти, садимся поближе к костру и пьем коктейль из сахарницы (!) от Social Club. Дымный пунш готовят на роме, настоянном на копченом чае, добавляют маракуйю и украшают тлеющим тимьяном.
|Social Club
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Безалкогольная горячая альтернатива кофеиносодержащим напиткам
Согревающие чаи в Sibaristica — это спасение и в плане витаминов, и от замерзания. Ищите, что подходит вам: облепиха-тимьян с имбирем и алтайским медом, клюква-розмарин на иван-чае с апельсином и розовым перцем или груша-можжевельник с лаймом и марокканской мятой.
|Sibaristica
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Горячие безалкогольные коктейли в Rыба на Даче
Концентрация витаминных горячих напитков загородном ресторане Арама Мнацаканова. Насыщенные, яркие, с медом, специями и фруктами. Малиновый — как в детстве у бабушки, облепиховый — пряный и цитрусовый, имбирный — с медом и лимоном.
|Rыба на Даче
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Сибирский чай от Виталия Северинова
В этом году концепцию сезонных горячих коктейлей для ресторана Schengen построил Виталий Северинов (Bilbao). Помимо классических алкогольных пуншей, глинтвейна и айриш кофе есть сибирский чай (не по-сибирски нежный) с брусничным морсом, розмарином, малиной и апельсином.
|Schengen
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