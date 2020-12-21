Где пить горячие коктейли этой зимой: 15 вариантов в ресторанах Петербурга

Праздничные миксы на Новой Голландии

Kuznya открыли сезон согревающих напитков тремя классными миксами: первый — Pam — на роме c добавлением малины и вишни, лимона и тимьяна; второй, похожий на рождественское утро — Apricot Express — на абрикосовом коньяка с облепихой, малиной и цитрусовыми; а третий на основе виски, пряного амаро, с алтайским чаем, гранатом и вареньем из еловых шишек — Goosebump — отправит в заснеженную деревню.

