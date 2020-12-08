Пастернак и хурма: лучшие блюда с сезонными продуктами в ресторанах Петербурга

Гребешок с хурмой и мандарином и цесарка c пюре из пастернака

Рок-звезды высокой сезонной гастрономии Петербурга — Animals на Некрасова. Наш пытливый глаз пал на гребешка с винегретом из хурмы и мандарина, который украшают слайсами дайкона и пудрой из ферментированного чили. А еще здесь вам предложат цесарку (сувид) с пюре из сезонного пастернака и виноградом кишмиш, пошированным в белом вине с анисом и тмином. На гарнир — крамбл из овсянки с мёдом и утиным жиром.