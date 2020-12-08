Пастернак и хурма: лучшие блюда с сезонными продуктами в ресторанах Петербурга

Задержавшаяся осень кроме прочего — подспорье для сезонной гастрономии: зимний пастернак со сладковато-ореховым вкусом и вяжущая хурма, которая с нами аж с октября. Брезаола с хурмой и страчателлой, крем-суп из печеного пастернака с гребешком и цесарка с пастернаковым пюре — делимся самыми удачными экспериментами петербургских шефов.
Домашняя брезаола с хурмой, страчателлой и рукколой
Игорь Гришечкин в Cococo Bistro специализирует всю кухню на сезонных продуктах. Этой зимой мы голосуем за брезаолу — альтернативу итальянской парме с дыней: тонко нарезанная сыровяленая говядина, которую готовят прямо в бистро, сливочная страчателла, хурма, пряная лимонная заправка и свежемолотый перец.
|Cococo Bistro
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Хурма с рикоттой и соленой карамелью
Новый шеф-повар Сыроварни Михаил Кучма (финалист премии «Что Где Есть в Петербурге» в номинации «Прорыв года среди молодых профессионалов») внес правки в меню ресторана и добавил сезонную хурму с рикоттой, лепестками миндаля и соленой карамелью. Рикотта, конечно, местная — взбивается с кокосовой стружкой.
|Сыроварня
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Хурма с кокосовым муссом
Концепция ресторана «12» на Большой Зелениной строится вокруг известных шеф-поваров разных времен, а своего шефа команда потеряла — Михаил Кучма теперь в Сыроварне. Но несмотря ни на что блюда в меню меняются в зависимости от времени года: сезонную медовую хурму обжигают и подают с сырно-кокосовым муссом, соленой карамелью и миндалём.
|Ресторан «12»
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Гребешок с хурмой и мандарином и цесарка c пюре из пастернака
Рок-звезды высокой сезонной гастрономии Петербурга — Animals на Некрасова. Наш пытливый глаз пал на гребешка с винегретом из хурмы и мандарина, который украшают слайсами дайкона и пудрой из ферментированного чили. А еще здесь вам предложат цесарку (сувид) с пюре из сезонного пастернака и виноградом кишмиш, пошированным в белом вине с анисом и тмином. На гарнир — крамбл из овсянки с мёдом и утиным жиром.
|Animals
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Тартар из оленины с пастернаком и горчицей
Александр Плеханов еще один финалист нашей премии в номинации «Прорыв года среди молодых профессионалов» полностью обновил меню в баре «Цветочки». Любопытных позиций там предостаточно, но мы обращаем свое (и ваше) внимание на тартар из оленины с пастернаком и горчицей. Заварная булочка с тартаром внутри, нежным кремом из пастернака и гранатовым соусом, щедро политым сверху.
|Бар «Цветочки»
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Утка с пастернаком и айвой
В первом проекте Александра Раппопорта в Петербурге много мяса. Сменяемость продуктов здесь подчеркнули уткой с пастернаком и айвой. Слегка маринованное филе утиной грудки обжаривается до легкой корочки, а подается с муссом из пастернака, глазированного в грушевом пюре, пряной айвой и джемом из крыжовника.
|«Блок»
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Крем-суп из пастернака с гребешком и чёрным трюфелем
В ресторан северной кухни Nordic стоит добираться (аж на Пулковское шоссе) за сезонными, локальными продуктами и изысканными подачами. К примеру, крем-суп из печеного пастернака со стружкой тунца, обжаренным гребешком, вешенками и чёрным трюфелем — в изящной посуде в минималистичном нордическом стиле.
|Nordic
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Равиоли с пастернаком и копченой Уткой
Arancino в этом октябре переехали ближе к Казанскому собору (на Малую Конюшенную ул., 14) и обновили меню. Бренд-шеф Денис Герасимов включил и сезонные блюда — к примеру, равиоли (тесто любой пасты делают сами из итальянской муки) с сезонным пастернаком, копченой уткой и французским соусом демигляс.
|Arancino
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