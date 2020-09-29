На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга внесен законопроект, отменяющий закон против «наливаек». Он был разработал совместно с владельцами баров депутатом Ириной Ивановой и возвращает к федеральной норме в 20 квадратных метров зала обслуживания посетителей, вместо принятых ранее 50-ти.
Владельцы баров Петербурга разработали законопроект, отменяющий закон против «наливаек»
8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь».
14 июля Четырбок объявил о сборе рабочей группы по созданию правил для «авторских баров». Она должна была выделить в правовом поле «авторские бары», даст им определение, проработает правила их работы, а также возможность предоставления преференций. Первое и пока единственное собрание прошло 30 июля.
Как сообщил «Собака.ru» владелец I Believe Bar и член Союза независимых рестораторов Петербурга Дмитрий Карчевский, информации о следующей встрече нет, а «надежды на то, что представители правящей партии сдержат обещания и самостоятельно подправят закон, оставив жить малый общепит с площадью зала меньше 50 метров, испаряются». По его мнению, единственный на данным момент «приемлемый вариант» — отмена нормы о 50 метрах, возвращение к установленным федеральным законам 20 метрах и только после этого дальнейшее обсуждение и решение проблемы «наливаек».
Дмитрий Карчевский
владелец I Believe Bar, член Союза независимых рестораторов Петербурга
Мы провели консультации с экспертами, представителями исполнительной власти и разных фракций в Законодательном собрании и считаем, что в данный момент единственный приемлемый вариант стабилизирующий ситуацию - отмена нормы о 50 метрах, возвращение к установленным федеральным законом 20 и, только после этого, дальнейшее обсуждение и решение проблемы так называемых «наливаек».
В связи с этим вчера в Законодательное собрание Санкт-Петербурга депутатом Ириной Владимировной Ивановой (фракция КПРФ) внесен соответствующий законопроект.
Учитывая, что инициатива будет исходить не от фракции «Единая Россия», шансы на то, что этот законопроект в кратчайшие сроки пройдёт всю бюрократическую процедуру парламента (включая комитет по законотворчеству возглавляемый Четырбоком) и большинство в рабочем порядке проголосует за него, минимальны.
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