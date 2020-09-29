Владельцы баров Петербурга разработали законопроект, отменяющий закон против «наливаек»

8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь».

14 июля Четырбок объявил о сборе рабочей группы по созданию правил для «авторских баров». Она должна была выделить в правовом поле «авторские бары», даст им определение, проработает правила их работы, а также возможность предоставления преференций. Первое и пока единственное собрание прошло 30 июля.

Как сообщил «Собака.ru» владелец I Believe Bar и член Союза независимых рестораторов Петербурга Дмитрий Карчевский, информации о следующей встрече нет, а «надежды на то, что представители правящей партии сдержат обещания и самостоятельно подправят закон, оставив жить малый общепит с площадью зала меньше 50 метров, испаряются». По его мнению, единственный на данным момент «приемлемый вариант» — отмена нормы о 50 метрах, возвращение к установленным федеральным законам 20 метрах и только после этого дальнейшее обсуждение и решение проблемы «наливаек».