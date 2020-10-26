Как бары и рестораны Петербурга спасали нас и свои команды в карантин

Sushi By Duo

Босс Duo Band Дмитрий Блинов пошёл на своеобразный дауншифтинг и открыл заведение в народном — настолько он любим — жанре суши-бара, как и всё в локдауне, виртуальном. Уже в первый день суши с угрём, «Филадельфию» и хэнд-роллы с острым крабом спросили 300 раз — то есть в Sushi By Duo звонили с заказами каждые 1,5 минуты