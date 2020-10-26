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Как бары и рестораны Петербурга спасали нас и свои команды в карантин

Сегодня, 26 октября, в Петербурге вступают в силу новые ограничения на работу общепита — кафе, бары и рестораны будут работать до 23:00. Редакция «Собака.ru» вспоминает, как рестораны (с успехом!) справлялись с первой волной коронавируса. Онлайн-ужины, доставка готовой или замороженной еды, социальные проекты с важным контекстом — каждый из номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший антикризисный менеджмент» заслуживает отдельных аплодисментов.

  • Sushi By Duo

  • Sushi By Duo

Sushi By Duo

Босс Duo Band Дмитрий Блинов пошёл на своеобразный дауншифтинг и открыл заведение в народном — настолько он любим — жанре суши-бара, как и всё в локдауне, виртуальном. Уже в первый день суши с угрём, «Филадельфию» и хэнд-роллы с острым крабом спросили 300 раз — то есть в Sushi By Duo звонили с заказами каждые 1,5 минуты

  • «Больше, чем доставка»

«Больше, чем доставка» из Commons

Шеф Антон Абрезов отправил в изоляцию не себя, а своё эстетское меню и сделал из Commons бодрый гурмэ-фастфуд с хрустящей курицей и чего только не инициировавший на его фундаменте, в том числе готовил крафтовый доширак, доставлял еду в пакетах, расписанными художниками, и собирал пикники на Каменном острове

  • «Локалочка»

  • «Локалочка»

Кулинария «Локалочка» от Animals

В Animals в карантин, можно сказать, нашли себя. Радикально перестроили сложную авторскую кухню на всем понятную кулинарию — пасту, паштеты, риеты, фруктовые чатни и даже бутилированную комбучу, и из пандемии вышли с новым «я» — меню с сэндвичами, ньокки и другой comfort food и собственной продуктовой лавкой

  • Коробка еды из «Общества чистых тарелок»

Коробка еды из «Общества чистых тарелок»

В «Обществе» в карантин стали доставлять еду целыми коробками: в них было по 4 кг снеди домашнего толка, то есть 11 блюд где-то на 20 порций. Всё готово, только разогреть — это удобно и быстро. Каждую неделю содержание коробок менялось — к коробке за номером 20-ть, получается, повара придумали уже более двух сотен разных блюд

  • Онлайн-гестбартендинг

Онлайн-гестбартендинг от El Copitas

Команда El Copitas придумала первый в мире онлайн марафон гестбартендинга. В прямом эфире с Артёмом Перуком звёздные бармены из Лондона, Сиднея, Бейрута, Мехико готовили коктейли, которые в Петербурге гостям с ингредиентами, фудпейрингом и план-схемой по применению этого всего доставляли на дом

  • Подписка на обеды «Футуры»

Подписка на обеды и доставочные коллаборации «Футуры»

Карантинные стартапы бистро в Ленполиграфмаше на 100% попали в потребности людей. Первый — коллаборации: когда они, например, объединялись с обжарщиками Verle и вместе везли и свою ром-бабу, и их дрип-кофе. Вторая идея — подписка на обеды: привозимый в обед каждого рабочего дня ланч спас не одного сотрудника на удалёнке 

  • Спецменю в Birch

  • Спецменю в Birch

Спецменю в Birch

Шеф-повар Арслан Бердиев в пандемию дольше других держал свой ресторан на стопе, и когда все отчаянно соскучились, буквально осчастливил город спецменю доставки с янтарным пловом, пирогами с барашком и другой гастрономией по мотивам среднеазиатской кухни, в том числе родной Арслану туркменской

  • Kuznya Online

Kuznya Online

В Kuznya Café всегда была подписка на их суперхлеб, и для доставки он подошёл идеально — улитки и круассаны поддерживали силы горожан, но подлинной гуманитарной помощью стали онлайн-вечеринки: по уикендам в эфир и в сердца петербуржцев с сетами из Kuznya House выходили диджеи от Фаника до Kito Jempere

  • Support Locals

  • Support Locals

Проект Support Locals Новой Голландии

Хотя сам остров Новая Голландия был закрыт для посещения, его команда сделала всё, чтобы поддержать своих резидентов, в первую очередь — гастрономических. На выходе с территории сделали единый фронт-деск для выдачи заказов и организовали производство и централизованную доставку обедов для врачей 

  • «Забей холодильник»

«Забей холодильник» с «Банщиками»

Чтобы петербуржцам «Забить холодильник», так называлась карантинная акция «Банщиков», этой провизии нашли идеальный формат — готовыми большими упаковками, и стали литрами вакуумировать трудоёмкие супы. Иметь в морозилке легендарных ржаных пельменей и борща от Станислава Левохо безумно удобно

  • Кулинария от «Мечтателей»

Кулинария от «Мечтателей»

«Мечтатели» во главе с винным энтузиастом Людмилой Ивановой в кризис поступили очень практично, и стали производить полуфабрикаты. Свои легендарные сырники они снаряжали на дом замороженными по 30 штук и с банкой солёной карамели, равиоли — тоже в заморозке по полкило, кофе — в зёрнах или молотым

  • Сериал от бара «Полторы Комнаты»

  • Проект «Той стороне»

  •  Онлайн-гестбартендинг

Проект «Той стороне», онлайн-бартендинг и «Внеклассные чтения» от «Полторы комнаты»

В локдаун в «Полутора комнатах» команда во главе с Владимиром Николаевым развернулась вовсю. Снимала сериал про свою работу, доставляла еду и коктейли для онлайн-гестбартендинга, читали в эфире «Москву — Петушки» и сделали проект «Той стороне»: лекции для барменов специалистов от психологов до хэдхантеров 

  • Пицца из Meal

Пицца из Meal

Амбассадор всевозможной ферментации шеф-повар Павел Дёмин, который в штатном режиме собирает многосоставные гастрономические композиции, во время пандемии стал пиццайоло и выпекал пиццу почти десятка разных видов — с начинкой от их классического тартара до корюшки

  • Ивент-менеджмент Probka Family

Ивент-менеджмент Probka Family

Сюжет, достойный футуристического сериала «Черное зеркало»: семейство Probka Family одновременно одинаковый ужин смогла доставить в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Риге, Киеве, Ереване, Лондоне, Лос-Анджелесе и Тель-Авиве. В пандемию они в Zoom собирали юбилеи, свадьбы и годовщины гостям, находящимся на изоляции порознь

  • Онлайн-ресторан Dreamteam

  • Онлайн-ресторан Dreamteam

Онлайн-ресторан Dreamteam

Команда Dreamteam с агентством Fancy Shot придумали, как транспортировать не только еду, но и сервис. Для каждого блюда и напитка повара и сомелье записали видеопрезентацию: при наведении телефона на QR-код на упаковке, скажем, брискета шеф Алексей Каневский рассказывал, как он его приготовил и в чём мясо лучше разогреть

  • #я/мыдоставка 

  • #я/мыдоставка 

#я/мыдоставка из Paloma Cantina

Индекс заражения Covid-19 пойдёт вниз, но что уже не опустится — так это новый уровень ресторанной доставки, на который её вывела банда El Copitas. Из своей кантины Paloma тако и буррито отцы-основатели Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев доставляли заказчикам, среди которых Данила Поперечный и группа Little Big, лично

  • «Тигрица. Seafood, rrr!»

«Тигрица. Seafood, rrr!» от Made In China

Тигрица наверняка найдет себе новый дом и в пост-карантинное время — настолько по душе пришёлся всем попап-проект на базе китайского ресторана. Его на время перепрофилировали на ститфуд с тигровыми креветками — их укладывали в хот-доги с молочным хлебом, в тако, салаты, в поке и просто целыми боксами с разными соусами

  • Кулинария Mindal Cafe

Кулинария Mindal Cafe

Шеф-повар Марина Наумова в карантин сразу пообещала «охинкалить весь город» и уговор выполнила. Её хинкали — лучшие в Петербурге, так что заполучить их на свою собственную кухню захотел каждый — как и остальную кулинарию от Маруси, как её нежно зовут гости: пельмени, вареники, блинчики и чебуреки


 

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020»  - бренд Индилайт.

Дарья Павлюкевич,
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