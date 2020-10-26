Сегодня, 26 октября, в Петербурге вступают в силу новые ограничения на работу общепита — кафе, бары и рестораны будут работать до 23:00. Редакция «Собака.ru» вспоминает, как рестораны (с успехом!) справлялись с первой волной коронавируса. Онлайн-ужины, доставка готовой или замороженной еды, социальные проекты с важным контекстом — каждый из номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший антикризисный менеджмент» заслуживает отдельных аплодисментов.
Как бары и рестораны Петербурга спасали нас и свои команды в карантин
Sushi By Duo
Босс Duo Band Дмитрий Блинов пошёл на своеобразный дауншифтинг и открыл заведение в народном — настолько он любим — жанре суши-бара, как и всё в локдауне, виртуальном. Уже в первый день суши с угрём, «Филадельфию» и хэнд-роллы с острым крабом спросили 300 раз — то есть в Sushi By Duo звонили с заказами каждые 1,5 минуты
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«Больше, чем доставка»
«Больше, чем доставка» из Commons
Шеф Антон Абрезов отправил в изоляцию не себя, а своё эстетское меню и сделал из Commons бодрый гурмэ-фастфуд с хрустящей курицей и чего только не инициировавший на его фундаменте, в том числе готовил крафтовый доширак, доставлял еду в пакетах, расписанными художниками, и собирал пикники на Каменном острове
Кулинария «Локалочка» от Animals
В Animals в карантин, можно сказать, нашли себя. Радикально перестроили сложную авторскую кухню на всем понятную кулинарию — пасту, паштеты, риеты, фруктовые чатни и даже бутилированную комбучу, и из пандемии вышли с новым «я» — меню с сэндвичами, ньокки и другой comfort food и собственной продуктовой лавкой
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Коробка еды из «Общества чистых тарелок»
Коробка еды из «Общества чистых тарелок»
В «Обществе» в карантин стали доставлять еду целыми коробками: в них было по 4 кг снеди домашнего толка, то есть 11 блюд где-то на 20 порций. Всё готово, только разогреть — это удобно и быстро. Каждую неделю содержание коробок менялось — к коробке за номером 20-ть, получается, повара придумали уже более двух сотен разных блюд
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Онлайн-гестбартендинг
Онлайн-гестбартендинг от El Copitas
Команда El Copitas придумала первый в мире онлайн марафон гестбартендинга. В прямом эфире с Артёмом Перуком звёздные бармены из Лондона, Сиднея, Бейрута, Мехико готовили коктейли, которые в Петербурге гостям с ингредиентами, фудпейрингом и план-схемой по применению этого всего доставляли на дом
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Подписка на обеды «Футуры»
Подписка на обеды и доставочные коллаборации «Футуры»
Карантинные стартапы бистро в Ленполиграфмаше на 100% попали в потребности людей. Первый — коллаборации: когда они, например, объединялись с обжарщиками Verle и вместе везли и свою ром-бабу, и их дрип-кофе. Вторая идея — подписка на обеды: привозимый в обед каждого рабочего дня ланч спас не одного сотрудника на удалёнке
Спецменю в Birch
Шеф-повар Арслан Бердиев в пандемию дольше других держал свой ресторан на стопе, и когда все отчаянно соскучились, буквально осчастливил город спецменю доставки с янтарным пловом, пирогами с барашком и другой гастрономией по мотивам среднеазиатской кухни, в том числе родной Арслану туркменской
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Kuznya Online
Kuznya Online
В Kuznya Café всегда была подписка на их суперхлеб, и для доставки он подошёл идеально — улитки и круассаны поддерживали силы горожан, но подлинной гуманитарной помощью стали онлайн-вечеринки: по уикендам в эфир и в сердца петербуржцев с сетами из Kuznya House выходили диджеи от Фаника до Kito Jempere
Проект Support Locals Новой Голландии
Хотя сам остров Новая Голландия был закрыт для посещения, его команда сделала всё, чтобы поддержать своих резидентов, в первую очередь — гастрономических. На выходе с территории сделали единый фронт-деск для выдачи заказов и организовали производство и централизованную доставку обедов для врачей
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«Забей холодильник»
«Забей холодильник» с «Банщиками»
Чтобы петербуржцам «Забить холодильник», так называлась карантинная акция «Банщиков», этой провизии нашли идеальный формат — готовыми большими упаковками, и стали литрами вакуумировать трудоёмкие супы. Иметь в морозилке легендарных ржаных пельменей и борща от Станислава Левохо безумно удобно
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Кулинария от «Мечтателей»
Кулинария от «Мечтателей»
«Мечтатели» во главе с винным энтузиастом Людмилой Ивановой в кризис поступили очень практично, и стали производить полуфабрикаты. Свои легендарные сырники они снаряжали на дом замороженными по 30 штук и с банкой солёной карамели, равиоли — тоже в заморозке по полкило, кофе — в зёрнах или молотым
Проект «Той стороне», онлайн-бартендинг и «Внеклассные чтения» от «Полторы комнаты»
В локдаун в «Полутора комнатах» команда во главе с Владимиром Николаевым развернулась вовсю. Снимала сериал про свою работу, доставляла еду и коктейли для онлайн-гестбартендинга, читали в эфире «Москву — Петушки» и сделали проект «Той стороне»: лекции для барменов специалистов от психологов до хэдхантеров
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Пицца из Meal
Пицца из Meal
Амбассадор всевозможной ферментации шеф-повар Павел Дёмин, который в штатном режиме собирает многосоставные гастрономические композиции, во время пандемии стал пиццайоло и выпекал пиццу почти десятка разных видов — с начинкой от их классического тартара до корюшки
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Ивент-менеджмент Probka Family
Ивент-менеджмент Probka Family
Сюжет, достойный футуристического сериала «Черное зеркало»: семейство Probka Family одновременно одинаковый ужин смогла доставить в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Риге, Киеве, Ереване, Лондоне, Лос-Анджелесе и Тель-Авиве. В пандемию они в Zoom собирали юбилеи, свадьбы и годовщины гостям, находящимся на изоляции порознь
Онлайн-ресторан Dreamteam
Команда Dreamteam с агентством Fancy Shot придумали, как транспортировать не только еду, но и сервис. Для каждого блюда и напитка повара и сомелье записали видеопрезентацию: при наведении телефона на QR-код на упаковке, скажем, брискета шеф Алексей Каневский рассказывал, как он его приготовил и в чём мясо лучше разогреть
#я/мыдоставка из Paloma Cantina
Индекс заражения Covid-19 пойдёт вниз, но что уже не опустится — так это новый уровень ресторанной доставки, на который её вывела банда El Copitas. Из своей кантины Paloma тако и буррито отцы-основатели Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев доставляли заказчикам, среди которых Данила Поперечный и группа Little Big, лично
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«Тигрица. Seafood, rrr!»
«Тигрица. Seafood, rrr!» от Made In China
Тигрица наверняка найдет себе новый дом и в пост-карантинное время — настолько по душе пришёлся всем попап-проект на базе китайского ресторана. Его на время перепрофилировали на ститфуд с тигровыми креветками — их укладывали в хот-доги с молочным хлебом, в тако, салаты, в поке и просто целыми боксами с разными соусами
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Кулинария Mindal Cafe
Кулинария Mindal Cafe
Шеф-повар Марина Наумова в карантин сразу пообещала «охинкалить весь город» и уговор выполнила. Её хинкали — лучшие в Петербурге, так что заполучить их на свою собственную кухню захотел каждый — как и остальную кулинарию от Маруси, как её нежно зовут гости: пельмени, вареники, блинчики и чебуреки
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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