Правильное питание в Петербурге — это совсем не скучно: если сосиска — то морская, тартар — из цукини, а террин — это по-особому запеченный корня сельдерея. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучшее ЗОЖ-блюдо».
13 лучших ЗОЖ-блюд в Петербурге
Морская сосиска
Самая светская сосиска сезона-2020! Яркое блюдо из ЗОЖ-проекта Матильды Шнуровой авторства шеф-повара Режиса Тригеля — правдоподобные по виду сосиски из морского гребешка с гарниром из цветной капустой и пряным соусом на белом вине — облетела инстаграмы всех блогеров-миллионников
|Bio My Bio
Адрес: Вознесенский проспект, д. 6
Поке с брокколи и эдамаме
На это блюдо шеф-повара Никиту Лопатина вдохновила не гавайская кухня, которой принадлежит поке, а Япония: подобные овощные боулы с рисом там называются чираши. В рецепте рис, тофу, брокколи, бобы эдамаме, авокадо, дайкон, водоросли, маринованный кешью с кунжутом и японский дрессинг оказу
|Jungle
Адрес: наб. канала Грибоедова, 18-20
Большой фермерский салат
Все составляющие салата выращены на ферме в Печорском районе из семян, которые шеф Александр Пименов заказал из Франции: это тосканский и два вида русского кейла, бургундский салат, пак чой, мангольд, огурец и марокканская мята. Салат посыпают попкорном из киноа и заправляют оливковым маслом с мёдом и соком лайма
|Animals
Адрес: ул. Некрасова, 60
Кимчи с морковью конфи
Шеф-повар Виктория Мосина, певец идеологии zero waste, сложила про неё практически гимн — из оставшихся на кухне кочерыжки и листьев цветной капусты. Две недели она их квасит по технологии кимчи, после чего варит с ними бульон, добавляя вакаме, белые грибы и томаты, и соединяет его с кокосовым молоком, лисичками и морковью конфи
|Anna's Secret Garden
Адрес: Кожевенная линия, 40
Салат с брокколи и кокосовым тахини
У образцового зелёного салата в корнере на Василеостровском рынке,где шефствует Руслан Закиров, в гонке за звание бестселлера серьёзные конкуренты в лице «Гринпис-врапа» и raw-боула, но всё же он лидирует. В составе: брокколи, цукини, авокадо, огурец, чука, семена, крем из авокадо и фирменный кокосовый тахини
|Dopamine
Адрес: В.О. пр. Большой, 16/14
Авокадо с томатами конкассе
Кухню ресторана Глена Баллиса в 2020 году доверили шеф-повару Александру Левченкову. Взяв важный для Баллиса продукт — авокадо, Александр мастерски усилил его умами соусом понзу на апельсиновом соке, рисовом уксусе и стружке тунца бонито. Второй важный ингредиент блюда — томаты конкассе, украшение — листочки шисо
|Nama
Адрес: Ковенский пер., 5
Салат из разных томатов с хумусом
Шеф-повар Руслан Закиров, признанный мастер овощных блюд, собрал на одной тарелке томаты разных мастей — сладкие красные, желтые и черри, маринованные в соевом соусе с кунжутным и оливковым маслом — и обрамил их хумусом из молодых зелёных бобов эдамаме, мятой, эстрагоном и белым перцем
|Kuznya House
Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2А
Арбуз с кремом из зелёного горошка
Сезонное по духу блюдо Евгения Викентьева так полюбилось гостям, что теперь его требуют всегда. Арбуз нарезается, а дальше начинается фирменная магия шефа-экспериментатора: к сочной арбузной мякоти идут крем из зелёного горошка с эстрагоном, малина и огурец, маринованный с медом, чесноком, уксусом и аджикой
|Hamlet+Jacks
Адрес: Волынский пер., 2
Raw-vegan чизкейк
Десерт без молочных продуктов, глютена и сахара: положенная чизкейку кремовая текстура достигается благодаря кешью — он принимает на себя вкус тех продуктов, с которым его смешивают; в данном случае это черная смородина. Для приятной кислинки в послевкусии сверху выкладывают облепиховую «шапочку»
|Кофейня 2ACONCEPT
Адрес: Гороховая ул., 49
Террин из корня сельдерея
Террин — не блюдо, как многие считают, а способ запекания, и Дмитрий Блинов даёт мастер-класс по технологии, вооружившись сельдереем. Тонкими слайсами нарезанный корень сельдерея запекается под прессом и подаётся с легким соусом на основе сливок, того же корня сельдерея и трюфельного масла, сверху — карамелизированный пекан
|Harvest
Адрес: пр. Добролюбова, 11
Тартар из цукини
Цукини с ферм «Жили-Растили» или «Белая Русь» шеф Антон Абрезов нарезает тартаром и добавляет каперсы, петрушку и винегретную заправку. Уплотняет блюдо мусс — для него смешивают мягкий козий сыр с деревенской сметаной и сливочным сыром, украшают тарелку жареный фундук и кресс-базилик
|Commons
Адрес: наб. канала Грибоедова, 39
Паста-салат
Итальянцы давно сочетают пасту с салатами, и традиция добралась и до Петербурга — а конкретно до веганского кафе «Мир» в «Бертгольд центре». Там пасту освежают ворохом рукколы со шпинатом и помидорками черри, а запечённый миндаль с шампиньонами завершают композицию
|Кафе «Мир»
Адрес: ул. Гражданская 13-15
«Брассика»
В меню старейшего вегетарианского заведения Петербурга — его история насчитывает больше десятка лет — в 2020 году появился яркий ньюкамер! Название «Брассика» намекает на центральный овощ — брокколи, который вместе с цветной капустой, тофу и киноа расцвечивают сразу два соуса — карри и томатный
|Ресторан «Ботаника»
Адрес: ул. Пестеля, 7
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.