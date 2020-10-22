13 лучших ЗОЖ-блюд в Петербурге

Кимчи с морковью конфи

Шеф-повар Виктория Мосина, певец идеологии zero waste, сложила про неё практически гимн — из оставшихся на кухне кочерыжки и листьев цветной капусты. Две недели она их квасит по технологии кимчи, после чего варит с ними бульон, добавляя вакаме, белые грибы и томаты, и соединяет его с кокосовым молоком, лисичками и морковью конфи