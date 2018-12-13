Почему гастрономическая столица России — Петербург, а не Москва

9. Разливайки и рюмочные

Культура рюмочных всегда была истинно ленинградской и прекрасно пережила непростой ход истории от 1980-х до дня сегодняшнего. Не зарастает тропа к режимным советским питейным вроде «Маяка», доброй классике типа «Хроников» и к модным «За углом» и «Рядом» с их духом новой скромности. У меня несколько ритуалов. Если я уже в Петербурге, в начале дня обязательно захожу в стоячку «Русской рюмочной № 1» на несколько стопок под «Закуску № 2» — тарелку с бутербродами. Если только приехал в ваш город, то, двигаясь пешком от вокзала до гостиницы, заглядываю в разливайки — пивные ларьки на улицах Ломоносова или Разъезжей. В Москве это окраинный формат, есть даже какое-то исследование: чем больше таких разливаек, тем депрессивнее район. А в Петербурге они в основном в центре — это прекрасно. Или просто сворачиваю на улицу Белинского и открываю каждую дверь — бархоппинг не зря считается ЧПХ. Я всегда бываю в питейных заведениях «Полторы комнаты», Kabinet и в русском тематическом коктейльном Orthodox, который невозможно представить в столице — настолько это узкоспециальный и чистый формат. Самым недооцененным петербургским баром считаю Raw Materials с его высокогастрономичными коктейлями, прячущийся внутри ресторана Molto Buono. Ну и, как мы знаем, единственный российский бар из рейтинга лучших в мире, El Copitas, находится в Петербурге — это отражает прогрессивность всего барного дела в городе.