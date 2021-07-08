Андрей Василевский стал двукратным победителем Кубка Стэнли и лучшим игроком турнира

Это вторая подряд победа команды Андрея Василевского в Кубке Стэнли, он стал первым в истории российским вратарем, которому удалось два раза подряд завоевать главный трофей NHL. Также в прошлом году он был признан лучшим вратарем NHL.

На этот раз Василевского назвали лучшим игроком турнира: он отбил все 19 бросков в ворота «Тампы». В прошлой игре с Montreal Canadiens Василевский совершил 18 сейвов при 19 бросках в свои ворота.

Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».