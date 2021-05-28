Андрей Василевский вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

26-летний воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский признан одним из наиболее перспективных российских спортсменов.
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instagram.com/andreivasilevskiy88
В 2020 году Андрей Василевский в составе Tampa Bay Lightning в канадском Эдмонтоне завоевал престижный хоккейный трофей Кубок Стэнли и был назван лучшим вратарем NHL. Компанию хоккеисту в списке Forbes составили фигуристка Анна Щербакова и киберспортсмен Дмитрий Соколов, полный состав можно посмотреть тут.
Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».
Помимо Василевского, в рейтинг номинировалась также 29-летняя основательница бренда верхней одежды Matu Татьяна Матюшина – в категории «Мода и дизайн» ее обошли основательница Love & Swans Мария Лебедева, стилист Ксюша Смо и визажист Кейт Мур.
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