Андрей Василевский признан лучшим вратарем NHL

В сентябре 2020 года 26-летний Василевский в составе Tampa Bay Lightning в финале плей-офф в канадском Эдмонтоне помог своей команде победить Dallas Stars и завоевать второй Кубок Стэнли.

Рейтинг составлен экспертами NHL Network. Помимо Василевского, в нем есть еще один российский голкипер – Антон Худобин из Dallas Stars.

Андрей Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».