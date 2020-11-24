Андрей Василевский признан лучшим вратарем NHL

Воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский попал рейтинг лучших игроков лиги NHL на сегодняшний день.
В сентябре 2020 года 26-летний Василевский в составе Tampa Bay Lightning в финале плей-офф в канадском Эдмонтоне помог своей команде победить Dallas Stars и завоевать второй Кубок Стэнли.
Рейтинг составлен экспертами NHL Network. Помимо Василевского, в нем есть еще один российский голкипер – Антон Худобин из Dallas Stars.
Андрей Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».
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