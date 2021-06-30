Бывший игрок «Салавата Юлаева» признан лучшим новичком NHL

Приз вручается по итогам тайного голосования 100 членов Ассоциации спортивных журналистов NHL. 99 из них поставили Капризова на первое место, один – на второе.

Кирилл Капризов родился в Кемеровской области, в «Салавате Юлаеве» играл с 2016 по 2017 годы, далее перешел в «ЦСКА» и оттуда – в Minnesota Wild.

Другой знаковый для уфимского хоккея игрок – Андрей Василевский – претендовал на «Визина Трофи», этот приз вручается лучшему вратарю сезона NHL, но уступил канадцу Марку-Андре Флери. Сейчас команда Василевского Tampa Bay Lightning сосредоточена на том, чтобы выиграть второй Кубок Стэнли подряд.