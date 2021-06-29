Андрей Василевский отбил 18 из 19 бросков в матче финала Кубка Стэнли

На домашней арене «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:1 и теперь ведет в серии плей-офф (1-0).

Андрей Василевский отбил 18 из 19 бросков в ворота своей команды. Самыми эффективными игроками матча оказались российские спортсмены: Никита Кучеров забросил две шайбы и отметился результативной передачей, плюс голевая передача на счету у защитника Михаила Сергачева.

В 2020 году Андрей Василевский в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в канадском Эдмонтоне завоевал Кубок Стэнли и был назван лучшим вратарем NHL. В текущем году Forbes включил его в рейтинг «30 до 30».