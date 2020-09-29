Кубок Стэнли приедет в Уфу

29 сентября в финале плей-офф в канадском Эдмонтоне на льду сошлись Dallas Stars и Tampa Bay Lightning, в двух командах в общей сложности было семь российских хоккеистов: трое в составе «Далласа» и четверо, в том числе 26-летний голкипер Андрей Василевский, – в рядах «Тампы». «Тампа» грамотно воспользовалась ошибками соперника и победила со счетом 2:0.

Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».

Каждый из членов команды, завоевавшей Кубок, имеет право привезти его к себе на родину. Ранее Василевский пообещал, что в случае победы привезет кубок в Уфу.