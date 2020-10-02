Андрей Василевский в эфире «Вечернего Урганта» (видео)

Андрей Василевский и защитник из Татарстана Михаил Сергачев в рубрике «Штаты на проводе» поделились эмоциями после победы и рассказали об отношениях между российскими игроками в конкурирующих командах.

Каждый из членов команды, завоевавшей Кубок, имеет право привезти его к себе на родину. Ранее Василевский пообещал, что в случае победы привезет кубок в Уфу.

Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».