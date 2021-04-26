Дизайнер из Уфы номинирована в рейтинг Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет»

Татьяна Матюшина родилась и выросла в городе Салават, отучилась там девять классов в школе и четыре года в техникуме по специальности теплотехник.

Далее она пошла учиться на визажиста и переехала в Уфу, где стала организовывать мастер-классы для визажистов.

После переезда в Москву работала на косметический бренд, прежде чем начать собственное дело. В 2016 году она запустила бренд экологической одежды Matu, который сегодня носят Ирена Понарошку, Даша Мельникова, Варвара Шмыкова и многие другие знаменитости.

Кроме того, Матюшина проводит мастер-классы по запуску и продвижению марок одежды и развивает личный бренд – на ее Instagram-аккаунт подписано более 40 000 человек.