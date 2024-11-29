Уфа музыкальная: трек i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Glebasta Spal, большие дела Boulevard Depo

Если вы думаете, что раз о Boulevard Depo уже две недели ничего не слышно – значит, он сидит без дела – почитайте его телеграм-канал, где он перечислил все, что успел за последний месяц.

«За последний месяц я успел:

– склепать и согласовать контента на пару месяцев вперед;

– сгонять в Москву, дать клаб-шоу;

– выпустить сингл;

– 4 часа не смотреть на Аршавина в "Сапсане";

– запилить несколько сэмплов нового мерча (таки да, я созрел на новый дроп);

– выпилить с десяток мышей с помощью электроловушек (прелести загородной жизни);

– поцапаться со страховой по поводу дерева (в октябре на дом Артема рухнуло дерево, помяв забор и веранду – прим.ред.);

– спустя год пыток-попыток все ж сходить с Юлькой на "Холопов" в БДТ (в предыдущий раз нас упавшее дерево и остановило);

– сгонять на несколько дней в Калининград и Зеленоградск погулять;

– вкрячиться почти на лям на ремонт веранды;

– переслушать все радиопередачи с Курехиным;

– поучаствовать в парочке забавных спецпроектов.

Ну и реально стал ширше! Дальше больше!» – подписал Boulevard Depo это детское фото.