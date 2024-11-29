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Музыка

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Уфа музыкальная: трек i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Glebasta Spal, большие дела Boulevard Depo

В эту пятницу и в выходные слушаем Hangov3r и DOPECLVB – электропоп и старый добрый хип-хоп – а также вдохновляемся продуктивностью ветерана российской рэп-сцены.

vk.com/dopeclvbworld

vk.com/dopeclvbworld

Целая уфимская банда собралась на треке Bombay: i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Glebasta Spal.

Выход приурочен к анонсу документального фильма про уфимскую школу рэпа «Парни из Уфы», о котором мы писали ранее.

Слушаем в Apple Music, Spotify, Deezer, iTunes, «Звуке», «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – все ссылки тут.

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Если вы думаете, что раз о Boulevard Depo уже две недели ничего не слышно – значит, он сидит без дела – почитайте его телеграм-канал, где он перечислил все, что успел за последний месяц.

«За последний месяц я успел:

– склепать и согласовать контента на пару месяцев вперед;

– сгонять в Москву, дать клаб-шоу;

– выпустить сингл;

– 4 часа не смотреть на Аршавина в "Сапсане";

– запилить несколько сэмплов нового мерча (таки да, я созрел на новый дроп);

– выпилить с десяток мышей с помощью электроловушек (прелести загородной жизни);

– поцапаться со страховой по поводу дерева (в октябре на дом Артема рухнуло дерево, помяв забор и веранду – прим.ред.);

– спустя год пыток-попыток все ж сходить с Юлькой на "Холопов" в БДТ (в предыдущий раз нас упавшее дерево и остановило);

– сгонять на несколько дней в Калининград и Зеленоградск погулять;

– вкрячиться почти на лям на ремонт веранды;

– переслушать все радиопередачи с Курехиным;

– поучаствовать в парочке забавных спецпроектов.

Ну и реально стал ширше! Дальше больше!» – подписал Boulevard Depo это детское фото.

@channeljoseph

@channeljoseph

Молодой уфимский музыкант Юсуф Байбурин aka Joseph выпустил трек «Утопают года» для любителей осеннего меланхоличного электропопа.

Это мы слушаем в Apple Music, Spotify, «Звуке», YouTube Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – ссылки тут.

Joseph представляет лейбл Hangov3r, основателем которого является Thomas Mraz. В его музыке прослеживается влияние меланхоличной музыки нулевых.

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