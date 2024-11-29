Готовится к выходу документальный фильм об уфимской музыкальной сцене «Парни из Уфы»

Дата премьеры пока не анонсирована, UfaBoyz выпустили ностальгический mood-тизер под трек легендарной уфимской группы «ДДТ», посмотреть который можно тут. (18+)

«Скоро состоится релиз документального фильма о трех поколениях уфимских рэп-артистов. Следите за новостями тут и в других социальных сетях – будет много интересного контента!» – говорится в сегодняшнем анонсе.

В тизере – Jeembo, иноагенты Моргенштерн и Face, Boulevard Depo и многие другие музыканты, оказавшие влияние на индустрию.