Вышел альбом Basic Boy – 123LFG

Альбом 123LFG доступен в Apple Music, «VK Музыке», Spotify, Yandex Music, iTunes, «Звуке», «МТС Music» и YouTube Music, все ссылки тут.

Над альбомом работали семь продюсеров, в том числе небезызвестные Moontalk и SP4K. В нем шесть треков, включая «Тепло», который вышел в конце марта.

Максим Окунев cейчас входит в творческое объединение Dopeclvbworld, впервые заявил о себе, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face*, Morgenshtern*, Thomas Mraz и многими другими известными артистами.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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