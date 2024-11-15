Уфа музыкальная: треки Boulevard Depo и Pizza, альбом Kurt92

На эти пасмурную пятницу и грядущие выходные уфимские музыканты подготовили для вас музыку на любой вкус.
vk.com/boulevardepo
Артем Кулик aka Boulevard Depo выпустил сразу два трека: «Гандикап» и «ХП».
Оба звучат довольно непривычно: за музыку отвечали продюсеры ShawtyShine и Hyyddraa, которых многие знают по совместным работам с Маслом Черного Тмина, Lizer, Bato, i61, Lovv66 и многими другими исполнителями.
Слушаем в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, YouTube Music и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
18+
vk.com/pizzamusic
Новая песня группы Pizza – Horizon получилась не по-ноябрьски летней и танцевальной, так что включайте на свой страх и риск – захочется в отпуск.
«Что за погода! Дайте мне мой голубой горизонт! Хоть на час) Horizon вышел, чтобы погреть вас!!! Production Pizza при участии Simple Asian. Слушайте, снимайте видео самой плохой погоды и пусть лето скорее вернется. А на осенью 25 года я готовлю особенный альбом. Скоро приступим к его записи. Обещаю показывать все этапы. Там будет жиииир!!!» – анонсировал Сергей Приказчиков выход трека.
12+
vk.com/loudhouse
Хорошо забытое старое: Kashin выпустил ремикс на фит «Лауд» и Devika Shawty – «Ветер» 2017 года.
Возвращаем доковидные на всех площадках – ссылки тут.
А если будет мало – переслушайте еще разок последний альбом уфимских электронщиков «ТанецГолосЗвук 4».
18+
vk.com/kurt92kurt92
Kurt92 продолжает резать по живому и на эторт раз выпустил целый альбом done [4] из трех частей и 17 треков!
В записи участвовали Esthetic Gloom, Lunar Vision , Kanekisound, Cakeboy и другие парни из объединения United.
Слушаем в Deezer, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, YouTube Music и «МТС Музыке» – тут ссылки.
18+
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