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Музыка

Уфа музыкальная: треки Boulevard Depo и Pizza, альбом Kurt92

На эти пасмурную пятницу и грядущие выходные уфимские музыканты подготовили для вас музыку на любой вкус.

vk.com/boulevardepo

vk.com/boulevardepo

Артем Кулик aka Boulevard Depo выпустил сразу два трека: «Гандикап» и «ХП».

Оба звучат довольно непривычно: за музыку отвечали продюсеры ShawtyShine и Hyyddraa, которых многие знают по совместным работам с Маслом Черного Тмина, Lizer, Bato, i61, Lovv66 и многими другими исполнителями.

Слушаем в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, YouTube Music и «МТС Музыке» – все ссылки тут.

18+

vk.com/pizzamusic

vk.com/pizzamusic

Новая песня группы Pizza – Horizon получилась не по-ноябрьски летней и танцевальной, так что включайте на свой страх и риск – захочется в отпуск.

«Что за погода! Дайте мне мой голубой горизонт! Хоть на час) Horizon вышел, чтобы погреть вас!!! Production Pizza при участии Simple Asian. Слушайте, снимайте видео самой плохой погоды и пусть лето скорее вернется. А на осенью 25 года я готовлю особенный альбом. Скоро приступим к его записи. Обещаю показывать все этапы. Там будет жиииир!!!» – анонсировал Сергей Приказчиков выход трека.

Слушаем тут.

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vk.com/loudhouse

vk.com/loudhouse

Хорошо забытое старое: Kashin выпустил ремикс на фит «Лауд» и Devika Shawty – «Ветер» 2017 года.

Возвращаем доковидные на всех площадках – ссылки тут.

А если будет мало – переслушайте еще разок последний альбом уфимских электронщиков «ТанецГолосЗвук 4».

18+

vk.com/kurt92kurt92

vk.com/kurt92kurt92

Kurt92 продолжает резать по живому и на эторт раз выпустил целый альбом done [4] из трех частей и 17 треков!

В записи участвовали Esthetic Gloom, Lunar Vision , Kanekisound, Cakeboy и другие парни из объединения United.

Слушаем в Deezer, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, YouTube Music и «МТС Музыке» – тут ссылки.

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