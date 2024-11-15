Уфа музыкальная: треки Boulevard Depo и Pizza, альбом Kurt92

Артем Кулик aka Boulevard Depo выпустил сразу два трека: «Гандикап» и «ХП».

Оба звучат довольно непривычно: за музыку отвечали продюсеры ShawtyShine и Hyyddraa, которых многие знают по совместным работам с Маслом Черного Тмина, Lizer, Bato, i61, Lovv66 и многими другими исполнителями.

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