Thomas Mraz о запуске лейбла Hangov3r: «Мне всегда хотелось привнести что-то новое в устаревшие рамки»

«Я занимаюсь музыкой уже 10 лет. И выработал клевую систему, которая мне очень нравится и работает. Но так как музыка – не конвейер, я не могу ограничиваться только своим творчеством.

За 10 лет я познакомился со многими музыкантами, творчество которых меня вдохновляет. У нас складывается классный вайб работы на студии. Я всегда мечтал помогать чувакам и прокачивать лидерские скиллы. Но не с жаждой наживы, а потому что это тоже своего рода искусство.

Hangov3r – это лаборатория, которая помогает нам применять знания в новых сферах искусства. Мне всегда хотелось делать по-своему. Привнести что-то новое в устаревшие рамки. Музыка наших артистов будет сильно отличаться. И при удачном стечении обстоятельств все это может сработать», – цитирует Алмаса «Институт музыкальных инициатив».

В Hangov3r Thomas Mraz выполняет функцию креативного директора, генеральный директор – его менеджер Артем Захаров.

«Лейбл не будет ограничивать себя в жанрах, хотя на данный момент дропаем в основном трэп/хип-хоп-контент, но если подвернутся какие-то "тяжелые" ребята и они зайдут и мне, и Алмасу – мы непременно будем рады поработать с такими артистами. В общем, лейбл в перспективе своей – мультижанровый, но не в ущерб общей стилистике движухи», – рассказал Захаров.