Уфимский музыкант Joseph выпустил EP «Без места и времени»

Альбом «Без места и времени» можно послушать в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», Amazon Music, YouTube Music, Deezer и «Звуке», все ссылки тут.

«Без места и времени» является чувством. Это чувство, не покидающее меня при попытке осознать собственное творчество и собственное я.

Мой дом, окружение, мои цели и мечты – поиск этих вещей изредка прерывается радостью найденных ответов. Эта радость наивна, ведь по итогу оказывается очередной попыткой сделать глоток свежего воздуха перед очередным погружением в поиски.

Квинтэссенцией этих мыслей является весь релиз, на период написания которого и пришлись все эти чувства. Это ни в коем случае не депрессивный релиз, это поиски себя и попытка не сбиться с пути», – прокомментировал музыкант выход EP для «Уфа.Собака.ru».