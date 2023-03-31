Уфимский музыкант Joseph выпустил EP «Без места и времени»

Joseph – это молодой артист из Уфы Юсуф Байбурин, записывающий нео-r'n'b с примесью инди, в 2022 пополнил состав участников лейбла hangov3r, основателем которого является Thomas Mraz.
Альбом «Без места и времени» можно послушать в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», Amazon Music, YouTube Music, Deezer и «Звуке», все ссылки тут.
«Без места и времени» является чувством. Это чувство, не покидающее меня при попытке осознать собственное творчество и собственное я.
Мой дом, окружение, мои цели и мечты – поиск этих вещей изредка прерывается радостью найденных ответов. Эта радость наивна, ведь по итогу оказывается очередной попыткой сделать глоток свежего воздуха перед очередным погружением в поиски.
Квинтэссенцией этих мыслей является весь релиз, на период написания которого и пришлись все эти чувства. Это ни в коем случае не депрессивный релиз, это поиски себя и попытка не сбиться с пути», – прокомментировал музыкант выход EP для «Уфа.Собака.ru».
Юсуф Байбурин в 2020 году выпустил дебютный EP «Комета», включающий фиты с Thomas Mraz и Basic Boy, в 2021-м попробовал себя в экспериментах, выпустив синглы в жанрах uk-garage, synth-pop и indie-pop, параллельно работая над новым материалом.
После начала сотрудничества с hangov3r выпустил ряд как сольных синглов, так и совместных работ с крупными артистами, принял участие в сольных концертах Thomas Mraz.
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