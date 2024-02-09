Kurt92 выпустил треки «Рикошет» и Enemy

Фит с «Крестом» получил название «Рикошет», он доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», «VK Музыке» и «МТС Музыке», все ссылки тут.

«Крест» – это хип-хоп-исполнитель Егор Загребин из Нижнего Новгорода, начавший набирать обороты в 2019 году.

Также Константин залетел на релиз Tru47 и Heartsnow – «Чики-брики».

«Альбом – картотека стоп-кадров из жизни, которые расскажут о ней в формате старой детской игры», – говорится в анонсе релиза.

EP состоит из пяти треков, в том числе Enemy, в котором есть партия Kurt92. Послушать альбом можно тут.

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