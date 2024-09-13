Уфа музыкальная: треки «Лауд» и Kurt92, альбом и тур Boulevard Depo

Уфимское трио электронщиков «Лауд» выпустило еще один сингл с грядущего альбома «ТанецГолосЗвук 4», который, по их словам, уже «у порога».

Послушать «120ХаусБпм», записанный при участии DJ Stonik1917, можно в Apple Music, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», «Звуке», «МТС Музыке», iTunes и Spotify – ссылки тут.

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