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Музыка

Уфа музыкальная: треки «Лауд» и Kurt92, альбом и тур Boulevard Depo

В эту солнечную пятницу и выходные слушаем уфимский рэп и танцуем под биты в стиле 90-х в ожидании больших релизов.

vk.com/loudhouse

vk.com/loudhouse

Уфимское трио электронщиков «Лауд» выпустило еще один сингл с грядущего альбома «ТанецГолосЗвук 4», который, по их словам, уже «у порога».

Послушать «120ХаусБпм», записанный при участии DJ Stonik1917, можно в Apple Music, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», «Звуке», «МТС Музыке», iTunes и Spotify – ссылки тут.

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«Лауд» и Тося Чайкина выпустили трек «Метро»

vk.com/kurt92kurt92

vk.com/kurt92kurt92

«Я не хотел читать рэп» – так называется новый сингл Kurt92, совместная работа с Esthetic Gloom и call9nine.

Послушать можно в Apple Music, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», «Звуке», «МТС Музыке», iTunes, Deezer и Spotify, держите ссылки.

Трек про музыканта, который не смог, потому что звучит он как самый что ни на есть рэп, пусть и в специфической манере Курта.

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vk.com/boulevardepo

vk.com/boulevardepo

Артем Кулик aka Boulevard Depo объявил о том, что представит свой новый альбом в рамках большого турне по городам России весной 2025 года.

В рамках тура он привезет новый звук и в Уфу: концерт состоится 10 марта.

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