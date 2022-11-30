Уфимский рэпер Tveth записал фит с Гуляй Рваниной

Третий сольный альбом Гуляй Рванины получил название «Сонный паралич», дата выхода пока неизвестна.

В нем будут фиты с Tveth («Сеанс гипноза»), Брутто («Каждый верит»), Yanix («Семья») и другими музыкантами.

Гуляй Рванина – это графитчик и участник популярной у фанатов андерграунд-рэпа группы «Черная Экономика», получившей известность еще в середине 2000-х.

Tveth, он же Дмитрий Дмитриев – 29-летний уроженец Уфы, бывший участник лейбла Booking Machine, который покинул в 2020 году вместе с другими уфимскими музыкантами Thomas Mraz и Jeembo.

В прошлом году Tveth отметился совместным альбомом с продюсером Lil Smooky – Kompressor, где можно было услышать фиты с Jeembo, Gone.Fludd, Basic Boy и Boulevard Depo. В этом году он должен был вместе с Jeembo объездить Россию с туром Hella Hillz, который был отменен.

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