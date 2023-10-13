Уфа музыкальная: EP от Pizza, альбом «Лауд» и фит Thomas Mraz и i61

В эти выходные будем скучать по морю под хип-хоп и лирический поп от популярных уфимских исполнителей.
Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым выпустила обещанный осенний мини-альбом, который получил название «Паруса».
В EP три песни: «Триумфальная», «Я с тобой» и, собственно, «Паруса».
В этом году Сергей выпустил фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», который стал настоящим хитом, а клип собрал 3,5 млн просмотров на YouTube.
16+
vk.com/thomasmraz
Уроженцы Уфы Thomas Mraz и i61 объединились в треке «Океан/Пустота».
В отличие от прошлой работы Алмаса, эта звучит вполне в его стиле. Послушать можно тут.
16+
planeta.ru
Последние сборники песен Юрия Шевчука и «ДДТ» вышли на цифровых витринах, хотя предзаказ второго на физическом носителе еще доступен и продлится до первого ноября.
«Сборник песен №2», помимо классических студийных записей, содержит четыре концертные композиции, в том числе в необычных альтернативных аранжировках. Выпуску сборника предшествовала серьезная работа музыкантов и звукорежиссеров. Финальный мастеринг альбома подготовил питерский звукорежиссер Роман Уразов.
«Сборник песен №1» – слушаем тут.
«Сборник песен №2» – слушаем тут.
16+
vk.com/loudhouse
Парни из «Лауд» готовят альбом под названием Favela Boyz – релиз состоится до конца текущего года.
Как можно догадаться по названию и флагам в соцсетях и студии группы, он будет посвящен Бразилии, а значит, танцам и отдыху на пляже.
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