Уфа музыкальная: EP от Pizza, альбом «Лауд» и фит Thomas Mraz и i61

Последние сборники песен Юрия Шевчука и «ДДТ» вышли на цифровых витринах, хотя предзаказ второго на физическом носителе еще доступен и продлится до первого ноября.

«Сборник песен №2», помимо классических студийных записей, содержит четыре концертные композиции, в том числе в необычных альтернативных аранжировках. Выпуску сборника предшествовала серьезная работа музыкантов и звукорежиссеров. Финальный мастеринг альбома подготовил питерский звукорежиссер Роман Уразов.

«Сборник песен №1» – слушаем тут.

«Сборник песен №2» – слушаем тут.

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