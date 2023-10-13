18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Уфа музыкальная: EP от Pizza, альбом «Лауд» и фит Thomas Mraz и i61

Поделиться:

В эти выходные будем скучать по морю под хип-хоп и лирический поп от популярных уфимских исполнителей.

Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым выпустила обещанный осенний мини-альбом, который получил название «Паруса».

В EP три песни: «Триумфальная», «Я с тобой» и, собственно, «Паруса».

В этом году Сергей выпустил фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», который стал настоящим хитом, а клип собрал 3,5 млн просмотров на YouTube.

16+

vk.com/thomasmraz

Уроженцы Уфы Thomas Mraz и i61 объединились в треке «Океан/Пустота».

В отличие от прошлой работы Алмаса, эта звучит вполне в его стиле. Послушать можно тут.

16+

planeta.ru

Последние сборники песен Юрия Шевчука и «ДДТ» вышли на цифровых витринах, хотя предзаказ второго на физическом носителе еще доступен и продлится до первого ноября.

«Сборник песен №2», помимо классических студийных записей, содержит четыре концертные композиции, в том числе в необычных альтернативных аранжировках. Выпуску сборника предшествовала серьезная работа музыкантов и звукорежиссеров. Финальный мастеринг альбома подготовил питерский звукорежиссер Роман Уразов.

«Сборник песен №1» – слушаем тут.

«Сборник песен №2» – слушаем тут.

16+

vk.com/loudhouse

Парни из «Лауд» готовят альбом под названием Favela Boyz – релиз состоится до конца текущего года.

Как можно догадаться по названию и флагам в соцсетях и студии группы, он будет посвящен Бразилии, а значит, танцам и отдыху на пляже.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: