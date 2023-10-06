Уфа музыкальная: новые треки Boulevard Depo и Thomas Mraz, альбом Pizza

Boulevard Depo напомнил о себе треком «ЛХК». Фит с известным питерским мультиинструменталистом Батерсом, точнее с его альтер эго DJ Stonik1917, вышел на альбоме последнего под названием Happy House.

Спойлер: это вообще не то, чего вы ожидаете от Boulevard Depo. Послушать его и другие треки с альбома можно на всех площадках – ссылки тут.

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