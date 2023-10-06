Уфа музыкальная: новые треки Boulevard Depo и Thomas Mraz, альбом Pizza

В эти выходные отдыхаем под неожиданные новинки: хард от Алмаса Гатауллина и клубнячок от Артема Кулика.
vk.com/djstonik1917
Boulevard Depo напомнил о себе треком «ЛХК». Фит с известным питерским мультиинструменталистом Батерсом, точнее с его альтер эго DJ Stonik1917, вышел на альбоме последнего под названием Happy House.
Спойлер: это вообще не то, чего вы ожидаете от Boulevard Depo. Послушать его и другие треки с альбома можно на всех площадках – ссылки тут.
16+
vk.com/noctulife
Thomas Mraz тоже продолжает удивлять: фитом с артистом своего лейбла Нокту Алмас демонстрирует, что его вокал прекрасно вписывается и в тяжелую музыку.
Сегодняшний трек «Знаки на теле» вошел в альбом Нокту «Кровь и пот», записанный при участии Sagath и других артистов. Послушать его можно тут.
16+
vk.com/pizzamusic
Лидер группы Pizza Сергей Приказчиков сообщил о том, что осенний мини-альбом уже на подходе. Других подробностей о релизе пока нет.
В этом году Сергей дропнул фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», который стал настоящим хитом, собрал почти 3,5 млн просмотров на YouTube и до сих пор звучит из каждого утюга.
Обложка видео на YouTube
Если увидите в сети песни группы с незнакомым названием «Год кита» – остановитесь и послушайте, ведь это новый сайд-проект музыкантов из «ДДТ», «Сплин» и Иlinday («Ильин День»).
В этом году Юрий Шевчук выпустил совместный с Дмитрием Емельяновым альбом «Волки в тире», но его музыканты в это время тоже не сидели сложа руки: барабанщик Артем Мамай и бас-гитарист Роман Невелев собрали группу вместе с гитаристом «Сплин» Вадимом Сергеевым. За вокал отвечает Илья Ильин из Иlinday.
Пока что они выпустили две песни – «Хвостами комет» и «Куда». Некоторые комментаторы отмечают, что с музыкой парни опоздали лет на 25.
Комментарии (0)