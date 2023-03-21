«Я запомню Диму таким»: трио «Лауд» – о смерти Димы Новы

Виталий Александров: «Мало кто знает, но Дима очень легко и играючи придумывал вокальные мелодии и время от времени пел сам. Он, конечно, стеснялся исполнять, но одну песню все-таки спел. Она очень личная и красивая, наверное, одна из любимых песен Cream Soda.

Буквально пару недель назад показывал Вике эту песню на кухне с утра, и сразу же наворачивались мурашки. Эта песня всегда вызывала у меня такие чувства, было в ней что-то из мира магии. Хочу поделиться ей с вами. Я запомню Диму таким. Который вызывает мурашки и заставляет плакать только от радости».