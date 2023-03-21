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Музыка

«Я запомню Диму таким»: трио «Лауд» – о смерти Димы Новы

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Участник группы Cream Soda Дима Нова провалился под лед, переходя Волгу, в ночь на 20 марта. Его друзья из уфимского электронного трио «Лауд» прокомментировали это известие в соцсетях.

Виталий Александров: «Мало кто знает, но Дима очень легко и играючи придумывал вокальные мелодии и время от времени пел сам. Он, конечно, стеснялся исполнять, но одну песню все-таки спел. Она очень личная и красивая, наверное, одна из любимых песен Cream Soda.

Буквально пару недель назад показывал Вике эту песню на кухне с утра, и сразу же наворачивались мурашки. Эта песня всегда вызывала у меня такие чувства, было в ней что-то из мира магии. Хочу поделиться ей с вами. Я запомню Диму таким. Который вызывает мурашки и заставляет плакать только от радости».

Фото: соцсети Рамиля Абдеева

Рамиль Абдеев: «Пацаны, вы навсегда в наших сердцах. Сил вашим родным! Дима, Рома, Аристарх, Гоша. Навсегда».

Фото: соцсети Сергея Куликова

Сергей Куликов: «Дима, ты навсегда останешься в моей памяти и я очень горжусь тем, что в моей жизни был такой человек, как ты.

Спасибо за все крутые моменты, а их было очень много. Дима, Рома, Аристарх, Гоша».

Люди:
Рамиль Абдеев («Лауд»), Сергей Куликов («Лауд»), Taly

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