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Музыка

Уфа музыкальная: новый альбом «Лауд», клип от Pizza и трек Kurt92

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В эти выходные очень много танцуем под новый релиз от уфимского трио электронщиков и смотрим клип на фит Сергея Приказчикова с Zivert.

Обложка: Gsmgarden, Molokkkooo

Парни из «Лауд», как и обещали, выкатили новый релиз под названием No Stress – актуальненько в такое-то время.

В альбоме – интро и девять треков, в том числе фиты с Thomas Mraz и «Кассетой».

Послушать его можно в Yandex Music, МТС Music, Apple Music, iTunes, «VK Музыке», Deezer и Spotify, ссылки тут.

16+

«Залипательно» – вышедший в марте фит Pizza с московской поп-певицей Zivert – обзавелся клипом.

Красивые пейзажи, красивая песня, красивые исполнители – на это мы залипаем.

6+

vk.com/jeembxxx

Парни из Hella Hillz Jeembo, Tveth и Bato снова стучатся в заголовки: стало известно, что они выступят на VK Fest этим летом.

Санкт-Петербург – первое июля;

Москва – 15 июля.

18+

vk.com/kurt92kurt92

Kurt92 продолжает стабильно выпускать треки с ребятами из объединения United.

Новая работа называется «Дестрой», и это фит с Sagath на биты Fatal-M. Послушать можно тут.

16+

Люди:
Рамиль Абдеев («Лауд»), Taly, Smith, Kurt92

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