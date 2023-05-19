Уфа музыкальная: новый альбом «Лауд», клип от Pizza и трек Kurt92

Парни из «Лауд», как и обещали, выкатили новый релиз под названием No Stress – актуальненько в такое-то время.

В альбоме – интро и девять треков, в том числе фиты с Thomas Mraz и «Кассетой».

Послушать его можно в Yandex Music, МТС Music, Apple Music, iTunes, «VK Музыке», Deezer и Spotify, ссылки тут.

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