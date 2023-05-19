Уфа музыкальная: новый альбом «Лауд», клип от Pizza и трек Kurt92

В эти выходные очень много танцуем под новый релиз от уфимского трио электронщиков и смотрим клип на фит Сергея Приказчикова с Zivert.
Обложка: Gsmgarden, Molokkkooo
Парни из «Лауд», как и обещали, выкатили новый релиз под названием No Stress – актуальненько в такое-то время.
В альбоме – интро и девять треков, в том числе фиты с Thomas Mraz и «Кассетой».
Послушать его можно в Yandex Music, МТС Music, Apple Music, iTunes, «VK Музыке», Deezer и Spotify, ссылки тут.
16+
«Залипательно» – вышедший в марте фит Pizza с московской поп-певицей Zivert – обзавелся клипом.
Красивые пейзажи, красивая песня, красивые исполнители – на это мы залипаем.
6+
vk.com/jeembxxx
Парни из Hella Hillz Jeembo, Tveth и Bato снова стучатся в заголовки: стало известно, что они выступят на VK Fest этим летом.
Санкт-Петербург – первое июля;
Москва – 15 июля.
18+
vk.com/kurt92kurt92
Kurt92 продолжает стабильно выпускать треки с ребятами из объединения United.
Новая работа называется «Дестрой», и это фит с Sagath на биты Fatal-M. Послушать можно тут.
16+
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